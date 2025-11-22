A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

La 16° carrera de Franco Colapinto con Alpine se disputa en la madrugada argentina de este domingo; Lando Norris, de McLaren, largará en el primer lugar de la parrilla
Este domingo, desde la 1 de la mañana (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. La vigésima segunda fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Circuito Callejero de la “Ciudad del Pecado” y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.
Será la 16° carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Largará 15° tras una clasificación en la que, en medio de un diluvio, todos los autos usaron los neumáticos full wet por primera vez en el año. En la lotería que resultó la primera parte de la qualy quedaron por detrás del argentino, Alexander Albon (Williams), que dio contra el muro, Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).
- Lando Norris (McLaren) logró la pole position y saldrá primero, mientras que Max Verstappen (Red Bull) iniciará segundo. Carlos Sainz Jr. (Williams) y George Russell (Mercedes), en tanto, ocuparán la segunda línea en la largada.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Las Vegas de la F1 2025
Jueves 20 de noviembre
- Práctica 1: 20°.
Viernes 21 de noviembre
- Práctica 2: 16°.
- Práctica 3: 16°.
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 15°.
Domingo 23 de noviembre
- 01.00: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas
Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).
- GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
