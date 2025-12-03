Alpine confirmó que el auto que manejará Franco Colapinto en 2026 se presentará en enero

La Fórmula 1 está en estado de ebullición con la definición del campeonato Mundial de Pilotos. El domingo, en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, el Gran Circo consagrará al monarca de la temporada: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) y Oscar Piastri (McLaren), el tridente de candidatos. El neerlandés intentará retener la corona y convertirse en quíntuple campeón, mientras que las espadas de Woking buscan el primer festejo y anotarse en la historia del automovilismo mundial.

Pero a la par, las escuderías perfilan el próximo calendario, que traerá un radical cambio técnico y de motores. Una nueva era, un ciclo que resultará una página en blanco, y ofrecerá oportunidades para los 11 equipos, ya que a la grilla se incorporará Cadillac. Las fábricas apuran detalles y un puñado de ellas, entre las que está Alpine, anunciaron la fecha y el lugar del lanzamiento del auto.

En Abu Dhabi, Alpine correrá por última vez con motores Renault: el próximo año los autos serán impulsados por Mercedes Sam Bagnall - Sutton Images

Con Franco Colapinto confirmado por primera vez en la alineación de pilotos titulares, junto al francés Pierre Gasly como compañero de garaje, y con el equipo ensayando una sustancial metamorfosis al convertirse en cliente de Mercedes, Alpine se esperanza en reanimarse, luego de un año crítico. La estadística no miente: 22 puntos es la cosecha en 23 grandes premios -23 carreras y ocho Sprint Race- y una ventana de 46 unidades con Sauber, que ocupa la novena plaza en el Mundial de Constructores.

El flojísimo rendimiento del A525 no es una casualidad: Alpine fue la primera estructura en dejar de desarrollar el auto en el actual curso y se enfocó en el futuro. Superada la cita en España, en el inicio de junio pasado, Flavio Briatore -asesor ejecutivo- dio la orden de focalizar el esfuerzo, las energías y el presupuesto para adelantarse en el nuevo proyecto y descartar un año que a esa altura de la aventura ya lo vislumbraba en el fondo de la tabla en los números, y alejado del resto también en la pista.

Con un anuncio en redes, la fábrica con sede en Enstone comunicó que el viernes 23 de enero, en Barcelona, se revelará el aspecto del monoplaza con el que Colapinto y Gasly participarán en 2026. Será una ceremonia de introducción, un acto para descubrir los trazos gruesos del coche, porque tres días después, en el circuito de Montmeló comenzarán los test de pretemporada y el auto que tendrá contacto con la pista no será exactamente el mismo. Es una costumbre de las escuderías ejecutar las promociones y reservar las particularidades o esconder detalles, mucho más cuando el reglamento técnico ofrece un nuevo rumbo. Nadie desea enseñar el potencial antes de que los autos salgan a la pista.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos titulares de Alpine para 2026; el argentino por primera vez arrancará la temporada en el asiento del equipo con sede en Enstone Moises Castillo - AP

No será Alpine el único en darle visibilidad a su coche en enero, porque Red Bull Racing comunicó que el 15 de ese mes, en Detroit, será su momento. No es una casualidad que la factoría de Milton Keynes eligiera esa ciudad estadounidense: a apenas 14 kilómetros, en Dearborn, se encuentra la sede de Ford Motor Company, el gigante que regresa a la F.1 para colaborar con RBR, que a partir de 2026 deja los impulsores Honda con los que Verstappen ganó los cuatro títulos y busca una nueva consagración.

La marca japonesa no se retirará del Gran Circo, porque se unirá a Aston Martin, que el 9 de febrero descubrirá el auto con los lineamientos que trazó el ingeniero Adrian Newey, el genio de la aerodinámica que el próximo año asumirá un novedoso desafío: el británico tomará el rol de jefe de equipo por primera vez en su extensa y laureada trayectoria.

El test de inicio de pretemporada de la F.1 se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero en el circuito de Montmeló y el reto de las escuderías es arribar sin el apuro por resolver situaciones de fábrica. Las dos siguientes paradas de pruebas tendrán como escenario el circuito de Bahréin: la primera, del 11 al 13 de febrero; la segunda, del 18 al 20 del mismo mes. El calendario tendrá su estreno el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

En 2026 Alpine será un equipo cliente de Mercedes: será abastecido con motores, caja de velocidades y suspensión trasera ANNA SZILAGYI� - POOL�

Para proyectar con 2026, la tarea empieza con la aprobación de los crash test oficiales que requiere la Federación Internacional del Automovilismo. Alpine ya superó varios de los exámenes y ese avance empuja al optimismo para cumplir el proceso en tiempo y forma. Ferrari resultó el primero en completar la homologación: la Scuderia, que deambula en la actual temporada –sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc no registran victorias en un gran premio; el británico triunfó en la Sprint Race de China-, no se enseñó entusiasmada, como si la frustración del presente le quitara espíritu.

Los desafíos técnicos de 2026 es el punto a resolver por los equipos. El ingeniero Marcin Budkowski, exdirector ejecutivo de Alpine, señaló en una charla con Eleven Sports que los motores Mercedes son los que están más avanzados en el desarrollo para el próximo año, y ese comentario invita a ser optimista con el futuro de Gasly y Colapinto, aunque no serán los únicos en recibir la motorización de la fábrica de Brixworth: McLaren y Williams también son clientes. Alpine logró un acuerdo en 2024 -además, llevará la caja de velocidades y el tren trasero de las Flechas de Plata- y por esa razón la sede de Viry-Chatillon –propiedad de Renault- abandonó el programa de F.1 y se reconvertirá en el centro de ingeniera Hypertech Alpine.

La F.1 no finalizó la temporada y el domingo se pondrá un título en juego... pero nueve de los once equipos ya piensan en 2026.