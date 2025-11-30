Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar

Nunca hay que subestimar el corazón de un campeón. Y mucho menos del de un tetracampeón. Max Verstappen (Red Bull) volvió a demostrar que es el mejor piloto de la Fórmula 1 y, con su victoria en el Gran Premio de Qatar, escaló una posición en la tabla de pilotos y llega con chances de ser campeón a la última jornada en Abu Dhabi, algo impensando antes del receso por el verano en Europa porque estaba muy lejos de los McLaren Lando Norris y Oscar Piastri.

El neerlandés comenzó tercero, detrás de Piastri y Norris, y en la largada sobrepasó al británico. La estrategia de su equipo fue determinante y la decisión más importante fue haber ingresado a los pits en el séptimo giro, cuando entró el Safety Car por un choque entre Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Pierre Gasly (Alpine). Los McLaren, a pesar de la obligación reglamentaria de hacer dos paradas, no lo hicieron y, así, el tetracampeón regresó a la carrera por detrás de ellos y sin haber cedido terreno.

En la segunda mitad de la prueba, cuando Piastri y Norries hicieron su segunda parada, Verstappen tomó el liderazgo y se encaminó a su séptima victoria, cifra que también es determinante porque en caso de igualdad en puntos al cierre del torneo el ganador se definirá a favor de quien más primeros puestos haya conseguido. Norris y Piastri, que llegó segundo antes que Carlos Sainz (Williams), tienen la misma cantidad de triunfos que Verstappen -siete- y, tras darle a su escudería el título de constructores, anhelan que no se les escape el de pilotos el próximo fin de semana en Yas Marina.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, fue 14° en una carrera que largó desde el pit lane y en la que aprovechó los accidentes sobre la pista para avanzar ubicaciones. Lo positivo para el argentino, más allá de que no sumó puntos y es el único piloto activo sin unidades en la tabla, es que no cometió errores y llegó antes que su compañero Gasly, quien había comenzado noveno.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras la penúltima fecha del calendario OPTA

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine