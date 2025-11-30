Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar

El neerlandés de Red Bull ganó por segunda vez consecutiva, escaló hasta el segundo lugar de la general y llega a la última fecha con chances de arrebatarle el título a Lando Norris
- 4 minutos de lectura'
Nunca hay que subestimar el corazón de un campeón. Y mucho menos del de un tetracampeón. Max Verstappen (Red Bull) volvió a demostrar que es el mejor piloto de la Fórmula 1 y, con su victoria en el Gran Premio de Qatar, escaló una posición en la tabla de pilotos y llega con chances de ser campeón a la última jornada en Abu Dhabi, algo impensando antes del receso por el verano en Europa porque estaba muy lejos de los McLaren Lando Norris y Oscar Piastri.
El neerlandés comenzó tercero, detrás de Piastri y Norris, y en la largada sobrepasó al británico. La estrategia de su equipo fue determinante y la decisión más importante fue haber ingresado a los pits en el séptimo giro, cuando entró el Safety Car por un choque entre Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Pierre Gasly (Alpine). Los McLaren, a pesar de la obligación reglamentaria de hacer dos paradas, no lo hicieron y, así, el tetracampeón regresó a la carrera por detrás de ellos y sin haber cedido terreno.
En la segunda mitad de la prueba, cuando Piastri y Norries hicieron su segunda parada, Verstappen tomó el liderazgo y se encaminó a su séptima victoria, cifra que también es determinante porque en caso de igualdad en puntos al cierre del torneo el ganador se definirá a favor de quien más primeros puestos haya conseguido. Norris y Piastri, que llegó segundo antes que Carlos Sainz (Williams), tienen la misma cantidad de triunfos que Verstappen -siete- y, tras darle a su escudería el título de constructores, anhelan que no se les escape el de pilotos el próximo fin de semana en Yas Marina.
Franco Colapinto (Alpine), por su parte, fue 14° en una carrera que largó desde el pit lane y en la que aprovechó los accidentes sobre la pista para avanzar ubicaciones. Lo positivo para el argentino, más allá de que no sumó puntos y es el único piloto activo sin unidades en la tabla, es que no cometió errores y llegó antes que su compañero Gasly, quien había comenzado noveno.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).
- GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Arde la Fórmula 1. Verstappen ganó en Qatar, Norris terminó 4°, Colapinto 14° y el campeonato se define en la última fecha
Puede haber campeón. En qué canal pasan el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025 hoy
Largarán primeros en Qatar. La instrucción de McLaren a Piastri y Norris para este domingo, y un Colapinto desolado: “Manejé mal”
- 1
Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante
- 2
Franco Colapinto terminó 20° en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: ganó Oscar Piastri
- 3
En qué canal pasan el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025 hoy
- 4
Horario del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto