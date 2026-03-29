Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Racing

Racing Club debutó este sábado en la Copa Argentina 2026 con una victoria sobre San Martín de Formosa 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera ronda que se disputó en el estadio Florencio Sola de Banfield y accedió a los 16avos de final.

El único gol del encuentro que arbitró Carlos Andrés Gariano lo marcó Adrián ‘Maravilla’ Martínez a los 35′. El equipo que milita en el Federal A fue expulsado Gervasio Núñez. La Academia dio el primer paso y espera por Defensa y Justicia o Chaco For Ever, que se enfrentarán el próximo miércoles 1° de abril.

El conjunto de Gustavo Costas se convirtió en el 22° elenco que superó la etapa inicial y sigue en carrera por el título del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino. El resto de los equipos denominados ‘grandes’ logró el mismo obejtivo previamente: Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; River se deshizo de Ciudad de Bolívar 1 a 0; Independiente doblegó a Atenas de Río Cuarto 4 a 2; y San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón 5 a 0.

Cuadro de la Copa Argentina 2026

El cuadro de la Copa Argentina 2026, con Racing en la segunda ronda

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón.

5-0 Deportivo Rincón. Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

1-0 Deportivo Maipú. Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield 3-0 Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

3-0 Real Pilar - Miércoles 25 de marzo. Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing 1-0 San Martín de Formosa.

1-0 San Martín de Formosa. Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba 3-0 Atlético Rafaela.

3-0 Atlético Rafaela. Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy.

2-0 Gimnasia de Chivilcoy. River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.

1-0 Ciudad de Bolívar. Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.

3-0 San Miguel. Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

2-0 Estudiantes de Buenos Aires. Tigre 2-0 Claypole.

2-0 Claypole. Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

2-0 Argentino de Merlo. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

1-0 Argentino de Monte Maíz. San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn.

2-0 Deportivo Madryn. Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

4-1 Sarmiento de La Banda. Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

4-0 Ituzaingó. Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

(4) 2-2 (3) Temperley. Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

Independiente venció a Atenas de Río Cuarto en su debut en la Copa Argentina 2026 Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.

Morón vs. Midland.

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano de Córdoba.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.

Platense vs. San Martín de San Juan.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.

River Plate se medirá con Aldosivi de Mar del Plata en la segunda ronda de la Copa Argentina Hernan Cortez - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Argentina