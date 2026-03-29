Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Racing

La Academia venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y se convirtió en el 22° clasificado a la segunda ronda del certamen
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Racing Club debutó este sábado en la Copa Argentina 2026 con una victoria sobre San Martín de Formosa 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la primera ronda que se disputó en el estadio Florencio Sola de Banfield y accedió a los 16avos de final.
El único gol del encuentro que arbitró Carlos Andrés Gariano lo marcó Adrián ‘Maravilla’ Martínez a los 35′. El equipo que milita en el Federal A fue expulsado Gervasio Núñez. La Academia dio el primer paso y espera por Defensa y Justicia o Chaco For Ever, que se enfrentarán el próximo miércoles 1° de abril.
El conjunto de Gustavo Costas se convirtió en el 22° elenco que superó la etapa inicial y sigue en carrera por el título del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino. El resto de los equipos denominados ‘grandes’ logró el mismo obejtivo previamente: Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; River se deshizo de Ciudad de Bolívar 1 a 0; Independiente doblegó a Atenas de Río Cuarto 4 a 2; y San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón 5 a 0.
Cuadro de la Copa Argentina 2026
Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón.
- Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.
- Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.
- Banfield 3-0 Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.
- Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón.
- Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.
- Racing 1-0 San Martín de Formosa.
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.
- Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.
- Belgrano de Córdoba 3-0 Atlético Rafaela.
- Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.
- Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy.
- River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.
- Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.
- Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.
- Tigre 2-0 Claypole.
- Talleres 2-0 Argentino de Merlo.
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.
- Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.
- Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.
- Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.
- San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn.
- Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.
- Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.
- Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.
- Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.
- Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.
Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.
- Morón vs. Midland.
- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano de Córdoba.
- River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.
- Platense vs. San Martín de San Juan.
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.
Tabla de campeones de la Copa Argentina
- Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020)
- River Plate - 3 (2016, 2017 y 2019)
- Arsenal (2013) / Huracán (2014) / Rosario Central (2018) / Patronato de Paraná (2022) / Estudiantes de La Plata (2023) / Central Córdoba (2024) / Independiente Rivadavia (2025) - 1
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