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Horario de la qualy del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

La tercera fecha de esta temporada se disputa en el Circuito de Suzuka, con la presencia del piloto argentino de Alpine

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Franco Colapinto se exige al máximo y, tras sumar por primera vez para Alpine en China, quiere ir por más en Japón
Franco Colapinto se exige al máximo y, tras sumar por primera vez para Alpine en China, quiere ir por más en JapónANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Este sábado, a partir de las 3 de la mañana (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su tercera clasificación en la Fórmula 1 2026. El argentino ya se encuentra en Suzuka para el Gran Premio de Japón, el tercero de esta temporada. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 2 de la mañana de la Argentina, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Colapinto es uno de los 22 pilotos titulares del Campeonato Mundial 2026, ya que para este año se sumó una nueva escudería, Cadillac, que tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como representantes. El argentino, que forma parte del Gran Circo desde la fecha inicial por primera vez, tiene como compañero en Alpine Pierre Gasly. En la última fecha, en China, ambos sumaron puntos: Gasly terminó sexto y Colapinto décimo.

Franco Colapinto, que viene de sumar su primer punto con Alpine en China, nunca corrió en Suzuka
Franco Colapinto, que viene de sumar su primer punto con Alpine en China, nunca corrió en SuzukaTOSHIFUMI KITAMURA - AFP
  • En el primer entrenamiento libre de este jueves en la noche de la Argentina, George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:31.666. Colapinto, por su parte, fue 16° y quedó a 1.695s del líder.
  • En el segundo ensayo, Oscar Piastri (McLaren) lideró con un tiempo de 1:30.133, a 2.305s de Colapinto, que terminó 17°.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón

Jueves 26 de marzo

  • Prácticas libres 1: 16°.

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 2: 17°.
  • Prácticas libres 3: 23.30.

Sábado 28 de marzo

  • Clasificación: 3.

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón se disputa este fin de semana en el Circuito de Suzuka, con la clasificación programada para este sábado a las 3 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 2. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, George Russell (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Japón 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44. Más atrás aparece el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 3.75, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), con 10.00.

George Russell, de Mercedes, es el favorito a quedarse con la pole position según las apuestas
George Russell, de Mercedes, es el favorito a quedarse con la pole position según las apuestasGABRIEL BOUYS - AFP
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