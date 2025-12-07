Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en La Plata

Todo fue para Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). En el autódromo de La Plata, el arrecifeño ganó la última final del año del Turismo de Carretera (TC) y logró el primer puesto en las tablas de posiciones del torneo y de la Copa de Oro, por lo que se consagró campeón de la categoría más tradicional del automovilismo nacional por quinta vez.

El expiloto del IndyCar llegó a la jornada definitoria con una gran ventaja sobre sus perseguidores y disputó la carrera con el título asegurado gracias a que le alcanzó con liderar su serie. Aun así, no se relajó y la ganó por sobre Mariano Werner (Ford Mustang) y José Luis Di Palma (Chevrolet Camaro) y cerró el certamen con 259,5 puntos. Su escolta fue Matías Rossi (Toyota) con 168,74 mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) quedó tercero con 163,75.

Los 10 primeros puestos en La Plata

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 35:53.333

Mariano Werner (Ford Mustang) - +3.584

José Luis Di Palma (Chevrolet Camaro) - +10.505

Jeremías Olmedo (Ford Mustang) - +15.506

Facundo Chapur (Torino) - +16.384

Germán Todino (Ford Mustang) - +28.560

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - +33.481

Otto Fritzler (Toyota) - +34.051

Matías Rossi (Toyota) - +34.486

Julián Santero (Ford Mustang) - +39.399

Agustín Canapino celebró el título antes de disputar la final en La Plata ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Nicolás - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

2 de noviembre - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Toay (La Pampa) - Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

La Plata - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, con Agustín Canapino en lo más alto ACTC

Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025

La tabla de posiciones del campeonato de TC, con Agustín Canapino en lo más alto ACTC

El formato de competencia fue igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que salió el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumaron en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Fue requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Canapino, con su quinto título de TC, escaló hasta el cuarto escalón del escalafón y, además, se convirtió en el piloto más ganador de la historia del automovilismo nacional con 16 estrellas, una más que Juan María Traverso. El expiloto del IndyCar alcanzó al ‘Flaco’ el fin de semana pasado cuando conquistó el TC 2000 y en unos días irá por la corona del TC Pick Up, donde llega como líder a la última jornada. En caso de ganar ese certamen, será el primer piloto de la historia en obtener la Triple Corona.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).