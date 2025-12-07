Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en La Plata

El arrecifeño ganó la última fecha de la temporada 2025 y se coronó campeón de la Copa de Oro, donde lideró la clasificación al igual que la del año
Todo fue para Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). En el autódromo de La Plata, el arrecifeño ganó la última final del año del Turismo de Carretera (TC) y logró el primer puesto en las tablas de posiciones del torneo y de la Copa de Oro, por lo que se consagró campeón de la categoría más tradicional del automovilismo nacional por quinta vez.
El expiloto del IndyCar llegó a la jornada definitoria con una gran ventaja sobre sus perseguidores y disputó la carrera con el título asegurado gracias a que le alcanzó con liderar su serie. Aun así, no se relajó y la ganó por sobre Mariano Werner (Ford Mustang) y José Luis Di Palma (Chevrolet Camaro) y cerró el certamen con 259,5 puntos. Su escolta fue Matías Rossi (Toyota) con 168,74 mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) quedó tercero con 163,75.
Los 10 primeros puestos en La Plata
- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 35:53.333
- Mariano Werner (Ford Mustang) - +3.584
- José Luis Di Palma (Chevrolet Camaro) - +10.505
- Jeremías Olmedo (Ford Mustang) - +15.506
- Facundo Chapur (Torino) - +16.384
- Germán Todino (Ford Mustang) - +28.560
- Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - +33.481
- Otto Fritzler (Toyota) - +34.051
- Matías Rossi (Toyota) - +34.486
- Julián Santero (Ford Mustang) - +39.399
Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025
- Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
- El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).
- Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.
- Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).
- Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).
- Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).
- Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).
- Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).
- Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Nicolás - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- 2 de noviembre - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- Toay (La Pampa) - Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).
- La Plata - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025
Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025
El formato de competencia fue igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que salió el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumaron en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Fue requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.
Canapino, con su quinto título de TC, escaló hasta el cuarto escalón del escalafón y, además, se convirtió en el piloto más ganador de la historia del automovilismo nacional con 16 estrellas, una más que Juan María Traverso. El expiloto del IndyCar alcanzó al ‘Flaco’ el fin de semana pasado cuando conquistó el TC 2000 y en unos días irá por la corona del TC Pick Up, donde llega como líder a la última jornada. En caso de ganar ese certamen, será el primer piloto de la historia en obtener la Triple Corona.
Tabla de campeones del TC
En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).
- Juan Gálvez - 9
- Guillermo Ortelli - 7
- Juan María Traverso - 6
- Oscar Alfredo Gálvez / Agustín Canapino - 5
- Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi - 4
- Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3
- Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2
- Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1
