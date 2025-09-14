Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en San Luis

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) logró este domingo la victoria en la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera (TC) 2025, que se llevó a cabo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Así, lidera la tabla de posiciones de un campeonato que lo tiene como máximo candidato al título. El arrecifeño fue escoltado por Julián Santero (Ford Mustang), que terminó segundo, y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), que culminó en el tercer puesto.

Con su tercer triunfo en lo que va de la temporada, el piloto que en los últimos años corrió en Indycar llegó a los 303.5 puntos en la tabla de posiciones y supera por 17 a Santero. En la clasificación general, quien ocupa el tercer lugar es Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que tras quedar cuarto este fin de semana alcanzó la línea de las 281,5 unidades y superó por medio punto a Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), quien fue décimo.

Los 10 primeros puestos en San Luis

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 39:36.125.

Julián Santero (Ford Mustang) - 39:37.735.

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - 39:38.028.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 39:39.223.

Otto Fritzler (Toyota) - 39:39.649.

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) - 39:40.348.

Agustín Martínez (Ford Mustang) - 39:41.725.

Matías Rossi (Toyota) - 39:44.597.

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - 39:45.963.

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - 39:46.717.

Julián Santero persigue de cerca a Agustín Canpino en la tabla de posiciones del TC ACTC

La próxima fecha del TC será la segunda de la Copa de Oro y se realizará el fin de semana del 5 de octubre en San Nicolás. El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

5 de octubre - San Nicolás.

2 de noviembre - Paraná (Entre Ríos).

16 de noviembre - Toay (La Pampa).

7 de diciembre - La Plata.

Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025

Así está la tabla de posiciones general del Turismo Carretera 2025 ACTC

Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025