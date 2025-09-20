Colapinto explicó que pasó en la curva donde estrelló el Alpine contra el muro

Un golpe a la ilusión significó ese final de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán para Franco Colapinto, que estaba desarrollando una muy buena tanda, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y con altas probabilidades de quedar entre los 15 que accederían a la Q2. Sin embargo, sobre el final, todo se desmoronó con el choque contra el muro en la maldita curva 4, la misma que hace un año también lo vio estrellarse cuando hacía sus primeras armas con Williams.

Antes de que impactara, una bandera blanca marcaba que alguien había tenido un pequeño incidente. Era Gasly, que marchaba delante del argentino y debió recurrir a la vía de escape para no impactar contra la pared. Colapinto, que venía detrás, terminó con su Alpine descontrolado contra el muro.

Choque de Colapinto en Bakú

Una jornada de muchos choques, repleta de banderas rojas en la clasificación en Bakú, donde el circuito callejero se hace peligroso en muchas partes por sus paredes pegadas a la pista.

¿Qué fue lo que pasó para que todo terminara en este accidente? El propio Colapinto trató de encontrarle explicación un rato más tarde, cuando afrontó los micrófonos de la prensa. ¿Lo distrajo la salida de Gasly? “Sí, no sabía si era bandera amarilla o blanca y cuando él [Gasly] se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró, no sé bien qué pasó, no entiendo por qué”, comenzó su alocución el pilarense.

Y continuó: “Pero sí, obviamente me desconcentró un poco y pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso y después apenas dolió en la curva se giró de atrás y nada, no sé si hubo viento o algo, pero muy raro todo”.

"CUANDO GASLY SE VA, YO FRENÉ DEMÁS Y DE GOLPE EL AUTO SE ME GIRÓ. ME DESCONCENTRÓ UN POCO". Franco Colapinto se refirió a su choque en la Q1 en Bakú.



Después analizó el rendimiento que venía llevando en una jornada que parecía venir bien barajada para el argentino: “Una bronca... Porque hice una buena vuelta, venía bajando tres décimas esa vuelta, más esas dos décimas que perdí cuando toqué la pared en la última parte, hubiera hecho un buen tiempo, así que nada, un poco triste porque teníamos buen ritmo, obviamente no para Q3, pero hubiéramos pasado a Q2 seguro”.

La pole, para el campeón

Max Verstappen se quedó con la pole en un final a puro vértigo en el que desplazó al español Carlos Sainz, de sorprendente rendimiento a bordo del Williams. El campeón del mundo pegó el zarpazo en el final de una jornada de clasificación marcada por los accidentes: hubo ¡seis! banderas rojas para todos los gustos, por los choques de Alex Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber), Franco Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri. (McLaren).