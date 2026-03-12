LA NACION

Colapinto habló de la inolvidable maniobra en la largada del Gran Premio de Australia: “Estuvo muy cerca de ser un desastre”

Desde Shanghái, el piloto argentino se refirió a la acción de la que habló toda la Fórmula 1 el fin de semana y también vislumbró lo que viene en China

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Alpine driver Franco Colapinto of Argentina steers his car during the first practice session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Friday, March 6, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)
Alpine driver Franco Colapinto of Argentina steers his car during the first practice session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Friday, March 6, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)Scott Barbour - AP

Todavía el universo de la Fórmula 1 sigue hablando de la maniobra que realizó Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia, en la que un volantazo a tiempo impidió que su auto impactara con el de Liam Lawson, que extrañamente inició la carrera de manera muy lenta. El A526 del argentino pasó entre el Racing Bulls y la pared, en un hueco en el que casi no cabía el aire. Salió indemne, más allá de que la acción le hizo perder segundos (y posiciones).

Con el Gran Premio de China a la vista, Colapinto habló con ESPN de un comienzo de temporada que no fue como se esperaba tras los tests de Barcelona y Bahréin, y por supuesto hizo referencia a la situación de la largada en una entrevista con ESPN. “Tenía a Checo atrás y no quería perder posiciones, por eso seguí acelerando. Pero es un reflejo y una reacción natural que tenemos los pilotos. Estuvo muy cerca de ser un desastre y hubiera sido un problema para el equipo, para las partes del auto, para las mejoras que vienen a futuro... Hubiera sido un accidente muy grande. Contento de haber zafado, creo que estuvimos bien de reflejos. Bueno, es el trabajo que hacemos los pilotos, estar preparado para ese tipo de situaciones que pueden venir en cualquier momento”, explicó el argentino.

A continuación, se puso serio: “Fue una situación bastante peligrosa y no querían mostrarlo tanto, pero era bastante obvio que iba a salir. Es un tema de los coches nuevos y de estos procedimientos medio complicados. Contento que después de eso pude terminar la carrera sin daños. Fue positivo para mí”.

También se refirió a la defensa que hizo ante el asedio de Carlos Sainz: “Tenía cuarenta y pico de vueltas con goma dura. Hay que pelear por todo. Pobre Carlos lo volví un poco loco, pero estuvo bueno para ver cómo funciona la energía. La defensa estuvo bien, es uno de mis fuertes”, dijo Franco.

Fiel a su estilo descontracturado, se refirió sin cassette a la adaptación que deben hacer los pilotos a los cambios que hubo en el Gran Circo: “Estos autos nuevos son difíciles. Son procesos y adaptaciones que todos van haciendo, los sistemas van a mejorar. Las carreras las corremos bien y con mucho huevo. En performance no estamos donde queríamos, estamos trabajando con el equipo”.

Sobre lo que viene en Shanghái, vislumbró: “Es un circuito más rico en energía, Australia fue una primera experiencia un poco exagerada. Hay que entender un poco todo con el equipo”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Colapinto habló antes del Gran Premio de China: se refirió a su maniobra y dejó un mensaje de unión
    1

    Franco Colapinto habló antes del Gran Premio de China: se refirió a su maniobra y dejó un mensaje de unión

  2. A pedido de Trump: peleas de UFC en la Casa Blanca y una carrera de Indy Car en Washington DC
    2

    Trump y un aniversario especial: peleas de UFC en la Casa Blanca y una carrera de Indy Car en Washington DC

  3. Verstappen ironizó sobre los simuladores de la nueva F1 y lo comparó con un popular videojuego
    3

    Max Verstappen ironizó sobre la nueva Fórmula 1: “Cambio ese simulador por el Mario Kart”

  4. Horarios de los ensayos y carrera del GP de China de la Fórmula 1
    4

    Horarios de los ensayos y carrera del GP de China de la Fórmula 1