Colapinto y la crítica indirecta a Gasly por no dejarlo pasar: “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo”

El Gran Premio de los Países Bajos tuvo a Oscar Piastri como triunfador, en una carrera cargada de emociones. Max Verstappen terminó segundo y dio el batacazo Isack Hadjar, que llegó en el tercer lugar. ¿Franco Colapinto? Finalizó en el puesto 11 y cerró una buena carrera. Pero el argentino masculló bronca y no lo ocultó. En un momento, quiso meterse en la zona de los puntos y...

En las últimas cuatro vueltas, tras su tercera y última parada en boxes, Colapinto optó por gomas rojas y tuvo la chance de superar a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, pero el francés lo taponó innecesariamente y eso le hizo perder tiempo en la búsqueda de escalar más posiciones. Finalmente, el pilarense superó a Gasly en una recta, pero ya no le quedó margen para darles caza a Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. El francés terminó la carrera en el puesto 17°.

Franco Colapinto en Países Bajos Jayce Illman - Getty Images Europe

En la zona mixta Colapinto realizó una crítica indirecta a Gasly por no dejarlo pasar. “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo”, fue la frase más contundente.

“Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos menos oportunidades, pero creo que... Nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, nada más. Fue una buena carrera”, dijo el argentino.

Las declaraciones del argentino

Un periodista le marcó a Colapinto que en las las instancias finales iba prácticamente detrás de Ocon, pero llegó a la posición de Gasly y perdió tiempo. “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y... Nada, siento que fue un poco... que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque era... No había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil, creo”.

Pese al malestar, ¿Colapinto se queda con aspectos positivos? “Sí, fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más... Un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento”.

P11 and P17 after an eventful race in Zandvoort 🏁 pic.twitter.com/UkGscvfe0T — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 31, 2025

En la quinta vuelta, Colapinto tuvo el talento para superar a Gasly, que había llegado a la Q2 en la clasificación del sábado y había arrancado desde las 14° posición. El argentino esperó la chance y en el quinto giro terminó superando al galo por afuera, en la aceleración de una recta. Luego, en la vuelta 16, la escudería francesa le pidió a Colapinto que cediera la posición ante su compañero y el argentino aceptó la directiva, con lo que el N° 1 de la dupla de pilotos volvió a dominar.

Unas vueltas más tarde, el argentino fue por primera vez a boxes y esta vez no padeció retrasos, como sí había ocurrido en Hungría, donde los mecánicos lo perjudicaron dos paradas muy malas en el cambio de gomas, lo que estropeó la carrera del pilarense.

Tras la crítica de Flavio Briatore

El “incidente” con Gasly no es el primer cortocircuito que Colapinto tuvo con un integrante de su equipo en los últimos días. Flavio Briatore bajó del Alpine al australiano Jack Doohan y subió a Colapinto esperando resultados. Buscaba puntos que le permitieran escalar posiciones en la Copa de Constructores. Cada ubicación ganada equivale a millones de dólares a final de temporada. Sin embargo, el pilarense de 22 años todavía tiene su cosecha en cero. Y el ejecutivo italiano mostró su fastidio.

“Creo que ya lo vi todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para el piloto es muy complicado lidiar con este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en la Fórmula 1 tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. Quizás necesite un año o dos más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”, sentenció Briatore. Las palabras hicieron un fuerte ruido.

Una charla de Colapinto con Briatore, que tuvo palabras duras hacia él respecto de su madurez en la Fórmula 1

Briatore, artífice principal de la salida de Colapinto de Williams y su llegada a Alpine con un contrato plurianual, mostró su descontento en una conferencia de prensa conjunta con otros directores de equipo como Toto Wolff(Mercedes) y el mencionado Vowles, de Williams.

