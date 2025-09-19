Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto acelera y compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que corresponde a la fecha 17 de la Fórmula 1. Pero no arrancó bien: fue 19° y 20° en las primeras prácticas en el circuito callejero de Bakú. El argentino, que viene de quedar 17° en el GP de Italia, es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

Transcurridos los dos primeros ensayos, el pilarense ya mira (obligatoriamente) los objetivos de sábado, cuyo entrenamiento será a las 5.30 para dar lugar luego a la clasificación, a las 9. La carrera, el domingo, iniciará a las 8.

Todas las instancias del GP se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto conoce el circuito de Bakú muy bien, pero el auto de Alpine no le responde como pretende Darko Bandic� - AP�

Cronograma y resultados de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica 1: 19°

Práctica 2: 20°.

Sábado 20 de septiembre

5.30 : Práctica 3.

: Práctica 3. 9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Franco Colapinto brilló el año pasado en Bakú, pero con Williams, la escudería en la que debutó ap - AP�

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).