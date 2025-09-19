Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán

El argentino continúa si poder salir del fondo; en lo que va de a temporada promedia los últimos lugares; este viernes no fue la excepción
Franco Colapinto acelera y compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que corresponde a la fecha 17 de la Fórmula 1. Pero no arrancó bien: fue 19° y 20° en las primeras prácticas en el circuito callejero de Bakú. El argentino, que viene de quedar 17° en el GP de Italia, es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.
Transcurridos los dos primeros ensayos, el pilarense ya mira (obligatoriamente) los objetivos de sábado, cuyo entrenamiento será a las 5.30 para dar lugar luego a la clasificación, a las 9. La carrera, el domingo, iniciará a las 8.
Cronograma y resultados de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Viernes 19 de septiembre
- Práctica 1: 19°
- Práctica 2: 20°.
Sábado 20 de septiembre
- 5.30: Práctica 3.
- 9: Clasificación.
Domingo 21 de septiembre
- 8: Final.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.
