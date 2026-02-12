Cronograma de la Fórmula 1 para 2026: una por una, todas las carreras, con días y horarios confirmados

El campeonato comenzará en marzo en Australia y terminará en diciembre en Abu Dhabi, después de 24 GPs; Franco Colapinto competirá en Alpine
Los 22 pilotos de las 11 escuderías entrenan por estos días en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin con el objetivo de llegar en plenas condiciones al inicio de una temporada 2026 para la que se agregó el equipo Cadillac con dos autos e instauraron muchos cambios en los monoplazas.
La actividad oficial iniciará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en el mismo trazado donde comenzó la temporada 2025 con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial.
Al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplaza al de Emilia-Romaña. Tras la decimotercera jornada habrá un receso por el verano en Europa, entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Los cambios para la temporada 2026
La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1
- 2025: Lando Norris - McLaren
- 2024: Max Verstappen - Red Bull
- 2023: Max Verstappen - Red Bull
- 2022: Max Verstappen - Red Bull
- 2021: Max Verstappen - Red Bull
- 2020: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2019: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2018: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2017: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2016: Nico Rosberg - Mercedes
Títulos de pilotos por equipos
- Ferrari - 15
- McLaren - 12
- Mercedes - 9
- Red Bull - 8
- Williams - 7
