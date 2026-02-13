Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

Franco Colapinto completó este viernes su segunda semana de ensayos de pretemporada. Tras una primera aparición en el Circuito de Barcelona-Cataluña, sin transmisión oficial, dijo presente en el Circuito Internacional de Bahréin y dejó destellos de lo que se espera de él de cara a la temporada 2026. Transcurridas las ocho horas de entrenamiento, terminó sexto entre los 11 pilotos que participaron de las pruebas de la primera tanda y octavo entre los 17 que estuvieron en la segunda.

Es un paso adelante para el argentino, teniendo en cuenta que la labor del miércoles se vio interrumpida por problemas en su monoplaza. Al respecto, Steve Nielsen, su ingeniero de carrera, afirmó: “Perdimos algo de kilometraje el primer día con Franco, lo cual fue una lástima. Pero fue un error provocado por nosotros mismos del que no voy a dar ningún detalle antes de que me lo pregunten. Hemos aprendido de ello y seguiremos adelante”, aseguró.

Franco Colapinto tuvo un desperfecto mecánico el miércoles, pero logró un gran tiempo este viernes Alpine

“Creo que Franco es un talento y que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros”, señaló el británico en diálogo con Motorsport.com. “Creo que mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él”, concluyó.

Además, Nielsen se refirió a la evolución en el auto, Nielsen afirmó: “No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial”. Y analizó el panorama general: “Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo. Así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos”, cerró.

Los pianos, una zona de la pista más aprovechable para los pilotos en la temporada 2026 Joe Portlock - Getty Images Europe

Colapinto casi no tuvo inconvenientes a lo largo de esta jornada. Apenas un despiste en medio de la sesión que no requirió intervención de los mecánicos y un bloqueo antes de practicar la largada que lo hizo pisar el pasto. En la mañana de la Argentina, Max Verstappen, de Red Bull, registró el mejor tiempo con 1:35.433. En la tarde, en tanto, Mercedes lideró de la mano del británico George Russell, que registró 1:33.918 en 78 vueltas.

La tercera y última tanda de ensayos de pretemporada será del 18 al 20 de febrero, también en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir.

La pelea por los puntos comenzará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Allí también comenzó la temporada 2025, con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial. En total, al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.