Dónde ver en directo online el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

Este domingo desde las 16 (hora argentina) se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que corresponde a la fecha 19 del calendario, en el Circuito de las Américas de Austin donde los 20 pilotos de las 10 escuderías buscarán cerrar el fin de semana lo mejor posible.

La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney + Premium.

Franco Colapinto quiere lograr sus primeros puntos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin John Locher - AP

La pole position en la clasificación la hizo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que larga adelante de todos en su afán por recortar la diferencia que le llevan los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, quienes comienzan sexto y segundo, respectivamente. El tercero de la grilla es Charles Leclerc (Ferrari) mientras que Franco Colapinto lo hace 15°, un puesto por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly; con el anhelo de sumar sus primeros tantos en el campeonato.

El GP de Austin tuvo el sábado carrera sprint y se la llevó Verstappen. Así, llegó a los 281 puntos y está más cerca de Piastri (1° con 336 unidades) y Norris (314). En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

A final look at our Starting Grid for the United States Grand Prix 👀



*Lance Stroll will start P19 with Isack Hadjar in P20#F1 #USGP https://t.co/qNtw4B0Tj6 — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025