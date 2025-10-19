Dónde ver en directo online el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

La final de la fecha 19 se desarrolla este domingo a las 16 (hora argentina) en el circuito de Austin; Max Verstappen hizo la pole position y Franco Colapinto larga 15°
Este domingo desde las 16 (hora argentina) se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que corresponde a la fecha 19 del calendario, en el Circuito de las Américas de Austin donde los 20 pilotos de las 10 escuderías buscarán cerrar el fin de semana lo mejor posible.
La carrera se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney + Premium.
La pole position en la clasificación la hizo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que larga adelante de todos en su afán por recortar la diferencia que le llevan los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, quienes comienzan sexto y segundo, respectivamente. El tercero de la grilla es Charles Leclerc (Ferrari) mientras que Franco Colapinto lo hace 15°, un puesto por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly; con el anhelo de sumar sus primeros tantos en el campeonato.
El GP de Austin tuvo el sábado carrera sprint y se la llevó Verstappen. Así, llegó a los 281 puntos y está más cerca de Piastri (1° con 336 unidades) y Norris (314). En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).
A final look at our Starting Grid for the United States Grand Prix 👀— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
*Lance Stroll will start P19 with Isack Hadjar in P20#F1 #USGP https://t.co/qNtw4B0Tj6
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
