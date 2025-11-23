Dónde ver en directo online el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

La fecha 22 del Mundial 2025 contará con la presencia de Franco Colapinto en Alpine; el británico Lando Norris, de McLaren, largará en el primer puesto de la parrilla
Con el Gran Premio de Las Vegas, este fin de semana continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1, en la 22° fecha del calendario. La carrera, que contará con la presencia de Franco Colapinto (Alpine), está programada para este domingo a la 1 (horario argentino) y se puede ver por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ -plan Premium- y F1 TV Pro.
La actividad en el trazado norteamericano comenzó el jueves en la noche de la Argentina con la Práctica 1 (FP1). En la primera salida de los autos a la pista, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido con un tiempo de 1:34.802. En los ensayos posteriores, los más veloces fueron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), con tiempos de 1:33.602 en la FP2 y de 1:34.054 en la FP3, respectivamente.
- Norris logró la pole position y largará primero, mientras que Max Verstappen (Red Bull) iniciará segundo. Carlos Sainz Jr. (Williams) y Russell, en tanto, ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.
- Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos titulares de Alpine, largarán en el 10° y el 15° lugar, respectivamente.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Las Vegas de la F1 2025
Jueves 20 de noviembre
- Práctica 1: 20°.
Viernes 21 de noviembre
- Práctica 2: 16°.
- Práctica 3: 16°.
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 15°.
Domingo 23 de noviembre
- 01.00: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
McLaren llega como campeón entre los constructores, con 756 puntos, 358 más que Mercedes; mientras que Lando Norris es puntero entre los corredores y tiene como escoltas a su compañero Oscar Piastri y a Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, mantiene la ilusión de sumar sus primeras unidades en esta temporada.
Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas
Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Las carreras que le restan a la Fórmula 1 en 2025
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
