Dónde ver en directo online el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Este domingo se desarrolla el Gran Premio de Singapur, que corresponde a la fecha 18 del calendario de la Fórmula 1 2025, en el circuito callejero de Marina Bay con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos Franco Colapinto a bordo de un Alpine.

La final inicia a las 9 (hora argentina) y no se transmite por TV en la Argentina. Las únicas alternativas para ver la prueba son la plataforma digital Disney+ Premium y F1 Pro TV. El canal Fox Sports dispone del relato en directo, pero la carrerá se emitirá en diferido luego de concluida.

La pole position la hizo el británico George Russell (Mercedes) y arranca la definición en el primer puesto de la grilla seguido del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y el líder del certamen, el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos. Su escolta, su compañero Lando Norris con 299, inicia quinto, por detrás de Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, por su parte, comienza 16°. El argentino fue 18° en la clasificación, pero los pilotos de Williams Carlos Sainz y Alexander Albon fueron descalificados por una situación con el DRS y el pilarense ganó dos ubicaciones. Con una “estrategia un poco local”, como manifestó el propio conducto en la previa, intentará sumar sus primeros puntos en el año para la escudería francesa en su 12ª participación. Este año su mejor performance fue el 11° lugar en el GP de Zandvoort en Países Bajos.

Franco Colapinto larga 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 LILLIAN SUWANRUMPHA� - AFP�

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el Gran Premio de Azerbaiyán OPTA

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine