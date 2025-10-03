Horario de la clasificación del GP de Singapur de Fórmula 1

La temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no está siendo la que querría. Porque si bien se integró más tarde al campeonato en reemplazo de Jack Doohan, aún no pudo sumar puntos. Sin embargo, la ilusión de hacerlo en el Gran Premio de Singapur se mantiene intacta, porque justamente allí, en el circuito de Marina Bay consiguió el año pasado, aunque a bordo de Williams, un valiosísimo 11° lugar en la carrera. Este sábado, cuando afronte la clasificación con Alpine, intentará empezar a emular un poco de aquello.

El piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, acelerará su motor junto a los 19 rivales de cada fin de semana desde las 10 (horario argentino). La carrera, en tanto, tendrá lugar el domingo a las 9.

Todas las instancias de este fin de semana se pueden seguir en vivo en la plataforma de streaming Disney+ Premium, y luego la final, en diferido por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa).

Para Colapinto será su 12ª carrera con la escudería francesa en la temporada en curso. Hasta el momento, no pudo conseguir unidades y junto a Jack Doohan, su compañero de equipo al que reemplazó desde el GP de Monza, son los únicos que no tienen puntos en el torneo.

En 2024, con Williams, el pilarense tuvo una buena actuación en el circuito callejero de Singapur y terminó 11°, a una posición de los puestos que reciben tantos. Este año su mejor performance fue el 11° lugar en el GP de Zandvoort en Países Bajos.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

Así está la tabla de la Fórmula 1

El campeonato tiene en lo más alto a Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos, 25 más que su compañero Lando Norris. A falta de solo siete jornadas, ambos se perfilan para pelear por el título mano a mano, aunque Max Verstappen (Red Bull) no se baja de la pelea, les descontó tantos con su victoria de hace dos semanas en Azerbaiyán y marcha tercero con 255.

McLaren, por las producciones de Piastri y Norris, domina ampliamente el torneo de constructores con 623 unidades y puede consagrarse campeón en Singapur dado que su escolta es Mercedes con 290, 333 menos.

El australiano Oscar Piastri manda en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 ROSLAN RAHMAN - AFP

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.