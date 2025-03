El campeón mundial de karting que rompió el hechizo en el Turismo Carretera

Un año después, en el mismo escenario, a Facundo Chapur lo envolvieron distintas sensaciones. Por un momento, el cordobés resultó el ganador en su estreno en el Turismo Carretera en la apertura de la temporada 2024, aunque el final de la jornada lo descubrió entre uno de los cuatro pilotos descalificados por razones técnicas o deportivas. La nueva aventura lo encuentra en otro equipo, con otra marca de autos y en lo más alto del podio.

El festejo llegó después de protagonizar un desenlace espectacular, con la adrenalina y la emotividad que demanda una carrera que en su recorrido tuvo el ingreso de dos Autos de Seguridad: el tercer y último relanzamiento selló el triunfo con la superación sobre Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a la salida de la Curva 2 del circuito santacruceño de El Calafate, donde el viento se impuso como un componente extra en la segunda fecha del calendario de TC. Días de celebraciones para Chapur, ferviente hincha de Talleres, de Córdoba: en cuatro días festejó un título de La T, con la conquista de la Supercopa Sudamericana, y rompió el hechizo en las pistas.

El Torino NG de Facundo Chapur al frente del pelotón en Calafate; en la Curva 2, en el último giro, el cordobés logró superar a Juan Martín Trucco y sellar la victoria Prensa ACTC

Desde aquel 25 de febrero de 2024 la aventura sufrió algunos vuelcos: del debut con Dodge al paso a un Torino NG, del equipo A&P Competición, estructura de la que formó parte desde 2019 cuando ingresó al TC Mouras. El nuevo calendario lo encontró en un nuevo garaje, al sumarse al team de la Asociación de Concesionarios Renault que dirige Esteban Trotta. Arrastraba en la estadística una pole, en Buenos Aires, y un 4° puesto, en Termas de Río Hondo, como mejor clasificador final. Chapur decidió encarar un nuevo desafío, porque el rendimiento global no lo convencía y cuando el TC visitó Toay, en noviembre pasado, se iniciaron las conversaciones con Trotta, que presentaría una nueva alineación en 2025, tras las salidas de Marcos Landa y Tobías Martínez.

El auto que dejó Martínez fue a manos del cordobés, que en 2008 se consagró campeón Mundial Rotax en la categoría 125cc Junior, entre 216 pilotos, en el kartodromo internacional de Muro Leccese, en la región de Puglia, en Italia. Con ese mismo Torino NG con el que el joven sanjuanino cruzó 5° la línea de meta en El Calafate en 2024 y tuvo su bautismo triunfal en el TC, tras las desclasificaciones, Chapur firmó su primer éxito en la categoría.

“Hacía falta un triunfo, para mí y para todo el equipo. Esteban confió en mí y es una linda revancha por lo del año pasado. Arrancamos nuestro año y esperamos mantener el nivel”, apuntó Chapur, que en el automovilismo nacional fue campeón argentino de karting y de Turismo Nacional en las Clase 2 y 3.

Un año atrás, pero con Dodge, Facundo Chapur fue por unas horas el ganador de la carrera de Turismo Carretera en Calafate: luego formó parte de la lista de pilotos desclasificados y el vencedor fue Tobías Martínez Prensa ACTC

La escalera para avanzar al TC no fue sencilla: debutó en el TC Mouras en 2019 con Ford, y al año siguiente logró el ascenso al TC Pista, donde se clasificó en sus tres temporadas para definir la Copa de Plata –la que consagra al campeón-, aunque finalizó siempre en el 4to puesto. En un par de oportunidades, con el respaldo de los títulos logrados en el país en otras categorías, el aval del mundial de karting y las performance en las categorías teloneras, solicitó el ascenso al TC, aunque fue desestimado por las autoridades, lo que desató polémicas.

La ACTC otorgó el pase por mérito al finalizar 2023, tras conseguir seis victorias, 12 podios, 12 victorias en series, 4 pole position y 4 récord de vuelta en 45 carreras en el TC Pista.

La maniobra de sobrepaso de Chapur a Trucco

El primer episodio del año, en Viedma, lo tuvo de capa caída. No resultó una carrera cómoda para los autos del equipo: Chapur e Ignacio Faín apenas giraron seis y 12 vueltas, respectivamente, en la Final. El sexto puesto en la clasificación en El Calafate renovó las expectativas del grupo y en particular del cordobés que, aunque no logró doblegar a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) en la tercera serie clasificatoria, se mostró confiado para ser protagonista en la definición. Y lo fue en el arranque y también en un desenlace magnífico: primero, porque al cerrar el giro de apertura superó a Nicolás Bonelli y a Mauricio Lambiris –ambos con Ford Mustang-, para saltar desde el quinto al tercer puesto; más tarde fue el turno de dar cuenta de Mangoni para desatar un mano a mano con Trucco.

Los intentos de Chapur para diseñar la maniobra de sobrepaso fueron múltiples e intermitentes. Obviamente, cada relanzamiento ofrecía una nueva posibilidad, aunque también la búsqueda la hizo durante el desarrollo. Luego del incidente entre Tobías Martínez (Toyota Camry) y Andrés Jakos (Toyota Camry), el cordobés avanzó sobre Trucco, aunque el radio de giro no resultó el mejor, fue controlado por el rival y a punto estuvo de perder la posición con Mangoni, que no descubrió en ningún momento el espacio para ejecutar una doble superación y quedar como líder...

El mismo auto y el mismo equipo, pero con distinto piloto: el Torino NG que alista el Trotta Racing, bajo el paraguas de la Asociación de Concesionarios Renault, se impuso en Calafate con Facundo Chapur y el año pasado con Tobías Martínez Prensa ACTC

“Estamos bien, con posibilidades. Falta un pasito más”, anunció Rodolfo Di Meglio, la cabeza del auto de Trucco. El titular del Di Meglio Motorsport observaba que, aunque restara una vuelta -la carambola múltiple que involucró a Nicolás Trosset (Ford Mustang), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Emiliano Spataro (Ford Mustang) y Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) determinó el último ingreso del Safety Car-, Chapur era más veloz y a Trucco le costaba traccionar en la salida de las curvas lentas de un circuito en el que los pilotos combinan entre 26 y 28 cambios.

No falló el vaticinio. “Venía defendiéndome, abriendo las puertas. Es un merecido ganador, me respetó en un montón de ocasiones”, admitió Trucco, resignado por una victoria que se escapó en el final. “Doblaba muy rápido Juan y cuando le achicaba me cubría bien los huecos. No se equivocó nunca, porque en la superación fue mérito del nuestro auto: salió mejor traccionado el Torino”, respondió Chapur, que lleva un escudo de Talleres pegado en el auto y el sábado le pintó dos estrellas. Un días después sumó el primer festejo en el TC.

Alberto Cantore Por