El choque de Oscar Piastri a Lando Norris que terminó con los McLaren afuera de la carrera sprint en Austin

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este sábado en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, marcada por una accidentada salida que se cobró las posibilidades de los dos primeros pilotos del Mundial, los compañeros de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, y también del español Fernando Alonso (Aston Martin).

Con las noticias de que McLaren piensa castigar a Norris por su toque con Piastri en la salida de Singapur la anterior cita del Mundial, el regreso a la acción en Austin trajo otro problema entre ambos. La salida de Verstappen, que partía desde la pole, fue impoluta y se libró de la congestión de la primera curva, donde casi todos los pilotos frenaron tarde sin evitar el accidente múltiple. Piastri había adelantado a Norris, pero al querer entrar por dentro se chocó con Nico Hülkenberg (Sauber) y salió despedido justo contra Norris. Ambos quedaron fuera de combate, igual que un Alonso que no pudo evitar las carambolas y tuvo un final prematuro.

Pero más allá del español, el foco de atención está puesto en McLaren, que ve cómo Verstappen viene descontándoles puntos carrera a carrera. Por cuarto fin de semana consecutivo, el neerlandés recortó la distancia con el primer y segundo puesto del Mundial. El de Red Bull sumó los ocho puntos de la victoria, indiscutible dominador de los Sprint con 13 victorias ya, para sumar 281 puntos, por los 336 de Piastri y los 314 de Norris. Para alivio de los monoplazas color papaya, la carrera corta reparte pocos puntos y, sobre todo, el australiano mantiene al menos su renta con el inglés. Aunque eso no quita el aire denso que se respira dentro de la escudería en este momento, luego de semejante desastre y antes de la clasificación para la carrera del domingo (la Q1 está prevista para las 18, hora de Argentina).

A dejected Lando Norris returns to the McLaren garage 👇#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/iPHWr6aPGR — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

“Alguien me ha sacado de la pista, estoy fuera”, dijo de inmediato Norris, que se detuvo en la pista. Piastri, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en lo alto de la clasificación, logró regresar al pit lane, pero se retiró con la suspensión rota. “Ha sido terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa”, declaró el jefe deMcLaren, Zak Brown, a la cadena de televisión Sky Sports. “Ha sido una conducción amateur por parte de algunos pilotos que iban delante, que han sacado del circuito a nuestros muchachos”, agregó.