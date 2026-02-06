El mago de la aerodinámica no deja de sorprender: pronostica un auto diferente en Melbourne y explica cómo utilizan la IA

El auto tiene su marca, el sello de Adrian Newey. El genio de la aerodinámica y ganador de 25 títulos del mundo de la Fórmula 1, entre Constructores y Pilotos, lo hizo de nuevo. El nuevo reglamento técnico y de motores que puso en marcha el Gran Circo con las pruebas en el circuito de Montmeló, expuso la mirada siempre diferente que caracteriza al ingeniero británico: suspensión trasera, alerón delantero, morro, pontones... El AMR26, el modelo que utilizará Aston Martin, se estrenó tarde, giró solo 64 vueltas, pero atrapó las observaciones del paddock.

Fiel a su estilo, quien esta temporada debutará como team principal anuncia que el coche que saldrá a la pista en Melbourne, el 6 de marzo, en el inicio del calendario, tendrá pocas similitudes con el que rodó en Barcelona. Una declaración que es un correlato del mensaje de otras escuderías, aunque en las fábricas se inquietan con qué nuevo truco se presentará Newey.

En el cuarto días de los cinco que se desarrollaron en Barcelona, Aston Martin rodó en el circuito de Montmeló; el AMR26, un auto con un diseño diferente al resto de la grilla

Un diseño distinto, aunque en el juego de no mostrar todas las cartas en la primera mano los equipos no descifran con valores concretos en qué posición marcha cada uno. “Nunca considero que mis diseños sean agresivos. Simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La que tomamos podría interpretarse sin duda como agresiva. Tiene bastantes características que no se han hecho necesariamente antes, pero ¿eso lo hace agresiva? Posiblemente, o no”, relató Newey.

El ingeniero dio una explicación sobre cómo se desarrolló el AMR26: “Analizamos detenidamente el reglamento y lo que creemos que queremos conseguir desde el punto de vista del campo de flujo para adaptarnos a él, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una geometría que intenta crear los campos de flujo que queremos. Es un enfoque muy holístico... pero, en realidad, con un reglamento completamente nuevo, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta. Hay que elegir un camino y seguir adelante, el tiempo dirá si es la correcta o no”.

En cinco días, la Fórmula 1 desarrollará en Bahréin la segunda tanda de pruebas

Con el primer test en Bahréin a la vista, desde el 11 al 13 de febrero, en las fábricas trabajan para determinar si los valores que arrojó la correlación de datos del túnel de viento coinciden con lo que entregó la pista. Aston Martin no tendría diferencias sustanciales en los valores, aunque Newey lanzó una frase que demuestra la evolución que tendrán los coches en la temporada: “El Core Weave Wind Tunel es de última generación, diría que probablemente sea el mejor del mundo: sofisticado y construido íntegramente según nuestras especificaciones”.

"La aerodinámica es el factor que más influye en el rendimiento en la F.1. El AMR26 que competirá en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el shakedown de Barcelona, y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dhabi va a ser muy diferente al que comenzamos el año. Intentamos construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo”, especificó el ingeniero británico, que estuvo desde el comienzo en Red Bull Racing y ahora enseñó su primera obra en la fábrica de Silverstone.

La salida de Milton Keynes impidió que Newey empezara a trabajar de inmediato en Aston Martin: debía cumplir con el período de gardening –el espacio contractual de inactividad obligatoria, de entre seis a 18 meses, que un ingeniero o técnico del alto rango debe esperar tras abandonar un equipo antes de unirse a otro competidor-, lo que apretó la agenda.

“Probablemente sea la primera vez en la historia de la F.1 que las normas sobre la unidad de potencia y el chasis cambian al mismo tiempo, lo que es un gran reto para todos los equipos, pero más para nosotros: el túnel de viento no estuvo trabajando a pleno hasta abril del año pasado y yo me incorporé en marzo. Un plazo muy ajustado y 10 meses ajetreados”, definió Newey, un mensaje que refrescó el jefe de fabricación Neil Zambardi-Christie: “Si el auto va tan rápido como parece, puede ser un buen año. Muchas personas trabajaron con horarios locos durante meses para llegar hasta aquí”.

Adrian Newey y Lawrence Stroll, el CEO de Aston Martin; el ingeniero británico se incorporó al equipo en marzo de 2025 y en nueve meses la escudería con sede en Silverstone concibió el AMR26 Zak Mauger - Getty Images Europe

Las veces que Newey asoma en una pista, las carpetas son parte de su equipaje. Los bocetos los empieza en una hoja A4 antes de pasar al tablero. En la era de la Inteligencia Artificial (IA), la F.1 también utiliza la herramienta, aunque no es frecuente que se aplique en los bocetos de un nuevo auto. “El aprendizaje automático existe desde hace mucho tiempo y, de alguna manera, ahora fue sustituido por la IA. No es la que utiliza la mayoría de la gente, que se fundamenta principalmente en búsquedas en Internet y en el reconocimiento de patrones. La IA que utilizamos es para tareas muy específicas, y lo que es reconocimiento de patrones nos sirve para resolver las tareas sencillas e incluso en la estrategia de carrera mediante la simulación y teoría de juegos”, relató el británico, de 67 años, en la página oficial de Aston Martin.

En el circuito de Sakhir, el paddock volverá a fijar la mirada en el AMR26. Descifrar los trucos de Newey es un aprendizaje y el modo en que los rivales intentan bloquear las genialidades del diseñador que no se aleja de las hojas de papel, el lápiz y el tablero, aun en la era de la IA.