El mensaje cifrado de Alpine que aumentó las expectativas de una renovación de Colapinto: “¿Ya hicieron las cuentas?"

En la antesala del Gran Premio de Brasil, las ilusiones argentinas se viven a flor de piel ante el anticipo de que Franco Colapinto sería anunciado este viernes como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. En medio de los rumores, la escudería compartió en sus redes sociales un mensaje cifrado que elevó las expectativas y dejó entrever que en el corto plazo se conocerán noticias sobre el corredor pilarense.

“¿Ya hicieron las cuentas?“, escribió la cuenta oficial de Alpine en X y compartió una placa de la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, cuando comenzará el GP de Brasil. Detrás de la imagen hay dos coincidencias: por un lado, es el día para el cual se prevén los anuncios vinculados a Colapinto y, por el otro, la suma de los números da 43, el cual identifica al piloto de Alpine.

La publicación de Alpine rápidamente se llenó de respuestas argentinas: desde banderas a comentarios pidiendo a Colapinto en las pistas el próximo año y mensajes de ilusión por ver al pilarense correr en 2026.

Have you done the maths yet? 🤔 pic.twitter.com/v2im7VSkGU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

En medio de los rumores, este jueves, la Fórmula 1 tuvo en el circuito de Interlagos su jornada dedicada a los medios de comunicación, ante las expectativas por el anuncio de Colapinto. Así, al piloto le consultaron: “¿Permanecerás en este equipo el año próximo?“. ”No lo sé. Voy carrera a carrera y este fin de semana. Son un circuito y un lugar que aprecio mucho. Y volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es muy especial para mí“, contestó el argentino.

“El año pasado no fue fácil para mí y no tan agradable como me habría gustado. En el paddock, con todo lo que pasó, fue bastante complicado. Sólo quiero tener un buen fin de semana para disfrutar con los hinchas. Sé que han hecho muchos esfuerzos para venir hasta Brasil, y quiero ofrecerles algo bonito”, continuó.

Quien se encargó de alimentar aún más los rumores fue Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, quien en su cuenta de X compartió una imagen de una lapicera (“caneta” en portugués) y dijo “llegará mañana”. En cuestión de instantes, la publicación se llenó de mensajes de usuarios que intentaron descifrar el mensaje y asociaron el posteo a una firma de contrato de Colapinto.

El piloto argentino fue anunciado como piloto de pruebas de Alpine en enero de este año, después de un gran segundo semestre en Williams, donde había tomado el lugar a modo de reemplazo. Luego, en mayo, la escudería lo nombró piloto titular junto con el francés Pierre Gasly, ocupando el lugar de Jack Doohan, quien tuvo un bajo desempeño. De esta manera, el pilarense hizo su estreno en el GP de Imola y expresó: “Se hizo larga la espera”.

Colapinto evitó responder sobre su futuro durante una conferencia

El campeonato 2025 es el más parejo del último lustro, con tres pilotos en puja por el anhelado título: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull). Con su victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF, el británico superó en la tabla de posiciones de pilotos a su compañero Piastri por un punto. Norris acumula 357 unidades y el australiano tiene 356. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 321 unidades y, aunque todavía está algo lejos, descontó mucho en las últimas cuatro pruebas.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 7 de noviembre

11.30: Práctica 1.

15.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 8 de noviembre

11: Carrera sprint.

15: Clasificación para la final.

Domingo 9 de noviembre