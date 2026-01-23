El mensaje de Franco Colapinto después de presentar el nuevo Alpine 2026: “Espero que nos permita ser competitivos”

Alpine puso fin a las especulaciones y develó el gran misterio de la temporada. Con un majestuoso evento a bordo de un crucero en Barcelona, la escudería francesa presentó el nuevo monoplaza A526, que conducirá Franco Colapinto este año en Fórmula 1.

El encuentro contó con tres grandes anfitriones, entre los que se destacó el argentino, su colega Pierre Gasly y el ejecutivo Flavio Briatore. El nuevo vehículo generó grandes expectativas, al tratarse de un ejemplar que cumple con el nuevo reglamento de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El mensaje de Franco Colapinto después de presentar el nuevo Alpine 2026

Tras la presentación del nuevo monoplaza, Colapinto se mostró muy ilusionado: “Estamos listos, muy ansiosos por comenzar”, aseguró, con entusiasmo.

“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo", siguió el pilarense.

Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Colapinto JOSEP LAGO - AFP

En ese sentido, dio detalles acerca de cómo fueron las pruebas en el simulador: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”.

Y concluyó: “Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”.