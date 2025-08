El mensaje de Galperin a Colapinto tras su frustrante carrera en el GP de Hungría

Franco Colapinto se enfrentó a una nueva decepción en el Gran Premio de Hungría de este domingo: una largada fallida, en la que su monoplaza de Alpine le falló, y dos pasadas por boxes de más de 7 segundos lo dejaron en el puesto 18° de la carrera. Tras estos resultados, Marcos Galperin -CEO de Mercado Libre, uno de los principales sponsors del argentino- publicó un mensaje para apoyar al piloto y bromeó con trabajar él mismo en la escudería francesa.

“El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido...”, escribió en su cuenta de la red social X, en alusión a que, a partir del 1 de enero de 2026, dejará su cargo al frente de la empresa luego de 26 años y será reemplazado por Ariel Szarfsztejn, quien llegó a la empresa ocho años atrás.

El posteo de Galperin tras la carrera de este domingo. X

La carrera de Colapinto

El empresario se sumó a las repercusiones por los resultados del argentino tras una buena clasificación este sábado. Luego de largar en el puesto 14, se pasó de pista en la segunda curva del circuito de Hungaroring, lo que permitió que varios lo sobrepasaran, perdiera varios lugares y quedara en el 18° lugar.

Después, en la vuelta 16°, la escudería lo llamó a boxes para ponerle neumáticos duros a su monoplaza, pero en una parada que generó polémica por extenderse durante siete segundos -mucho más de lo que suele tardar en este tipo de carreras- perdió tiempo y quedó último. Pese a esto, logró recobrar y quedó en el décimo quinto lugar. La segunda parada fue aún peor. Perdió 7,2 segundos -contra los 2,3 de Pierre Gasly, su compañero-, lo que lo dejó en el último lugar, en donde finalmente terminó la carrera.

Colapinto quedó 18° en la carrera. Malcolm Griffiths - Formula 1 - Formula 1

Tras la carrera, habló Colapinto: “No fue mala la largada en sí, tuve nada de grip atrás y me fui afuera en la curva 2; había ganado un puesto y después perdí muchos, así que una pena eso. Después paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo en las dos paradas. Luego tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos al haber parado tan temprano. Así que habré perdido otros 15 o 20 segundos”.

Como balance, el pilarense explicó: “Fue una carrera para el olvido; no creo que hayamos tenido tan mal ritmo pero fue un desastre, la verdad. La carrera en sí no fue buena. No la escrutamos bien, tuvimos errores en la largada y en los pitstops”.

Como sucedió en las últimas oportunidades, Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, se ubicaron en el primer y segundo lugar, respectivamente. Así, el equipo domina el torneo de constructores y los pilotos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones con el australiano en lo más alto y, seguido por el británico.