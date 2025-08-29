El padre de Colapinto celebró la actuación de Franco y se emocionó con la “familia” que lo rodea

Aníbal Colapinto, padre de Franco, habló este viernes con la prensa, más allá del bajo perfil que suele tener en las carreras en las que acompaña a su hijo, y celebró el buen desempeño del piloto argentino en la segunda tanda de prácticas en Zandvoort, Países Bajos.

Con un trabajo prolijo en la pista y una buena administración de su auto Alpine, Colapinto quedó noveno y así se metió en el top ten, en una jornada llena de despistes, y banderas amarillas y rojas, que él evitó.

“Hay que seguir así, de menos a más, como siempre, como uno pretende”, dijo Aníbal Colapinto, desde los boxes de Zandvoort y en Fox Sports, tras las buenas pasadas que hizo su hijo. “Bien, bien, girando, tratando de ir siempre de menos a más, adaptándose y tratando de hacer lo mejor posible”, sumó.

El padre de Colapinto celebró la actuación de Franco en Países Bajos

También contó que le gusta ese circuito -en el que Franco alcanzó el podio en 2022 en Fórmula 3- y que disfruta de estar ahí, no solo para hacerle el aguante a su hijo sino además para ver la Fórmula 1. “Es siempre un placer poder estar presente, asistir y ver la F1 personalmente”, comentó este hombre que también tiene un pasado como piloto y no dejó pasar que ya empieza a transitarse la segunda mitad del año, cuando se “barajan las cartas” para definir cómo se acomodarán los equipos el año próximo y, claro, saber si el argentino sostiene su plaza en la élite del automovilismo.

En tanto, Colapinto padre no se mostró preocupado por los pronósticos del tiempo, que anuncian que podría llover en Zandvoort en lo que queda del fin de semana: tanto mañana sábado para las clasificaciones, como incluso el domingo, cuando se corre la carrera.

“Habría que preguntarle a Franco [si prefiere que llueva o no]. Yo creo que un poco de lluvia no vendría mal, pero bueno, mucha no. Si sigue el ritmo que tuvo hoy, por ahí hasta conviene que sea en piso seco”, especuló Aníbal y agregó: “Que sea lo que tenga que ser, por algo las cosas se dan, lo importante es que pueda tener una buena carrera y terminar lo más adelante posible”.

Los Colapinto @WilliamsRacing

En eso, contó que su hijo hizo una gran preparación durante las vacaciones de agosto para llegar activo y en buen estado físico a la vuelta. Franco también disfrutó de algunos días libres en Formentera y Mallorca (Islas Baleares), junto a su amigo Bizarrap.

Llamó la atención en su regreso cómo reforzó los músculos del tronco y del cuello, para soportar el peso de las frenadas, en acople a su tradicional preparación con horas de bicicleta.

Franco Colapinto tras el receso de agosto Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

“Franco es así, siempre trata de estar muy bien físicamente y en la parte mental. Así que trabajó todo lo que pudo, siempre muy bien asistido, con buena gente”, comentó su papá. Tras ello, en el cierre de la nota, se emocionó cuando se refirió al grupo de contención que está junto a su hijo en esta difícil tarea.

“Fernando, Miguel, Lucas, Gustavo”, los enumeró. “Todo el grupete este que lo acompaña y que ya podemos decir que son como una familia”, señaló, con lágrimas en sus ojos.