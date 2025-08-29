LA NACION

Horario de la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1

La 15° fecha de esta temporada se disputa en el Circuito de Zandvoort con la presencia de Franco Colapinto, que tuvo el mejor viernes desde su llegada a Alpine

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Circuito de Zandvoort alberga la 15° fecha de la Fórmula 1 2025; en la FP2 hubo varios despistes y un grave accidente
El Circuito de Zandvoort alberga la 15° fecha de la Fórmula 1 2025; en la FP2 hubo varios despistes y un grave accidenteJOHN THYS - AFP

Este sábado, a partir de las 10 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su octava clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1 (F1). El argentino se encuentra en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos, el 15° de esta temporada que tiene a Oscar Piastri (McLaren) como líder indiscutido del campeonato de pilotos. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 10 (horario argentino), se pueden ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, escudería en la que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El argentino, por su parte, aún no logró hacer pie en la escudería francesa y terminó 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna; 18° en Hungría y 19° en Bélgica, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.

Colapinto y una segunda práctica en el circuito neerlandés que le generó satisfacción
Colapinto y una segunda práctica en el circuito neerlandés que le generó satisfacción
  • En el primer entrenamiento libre de este viernes, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con un tiempo de 1:10.278, a 1.998 de Colapinto, que quedó 18°.
  • En el segundo ensayo, Norris nuevamente lideró con un tiempo de 1:09.890; mientras que Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó noveno a 1.067 del británico.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • Práctica 1: 18°.
  • Práctica 2: 9°.

Sábado 30 de agosto

  • 6.30: Práctica 3.
  • 10: Clasificación.

Domingo 31 de agosto

  • 10: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, con la clasificación programada para este sábado a las 10 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el británico Lando Norris (McLaren) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Países Bajos 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25. Más atrás aparecen el australiano Oscar Piastri (McLaren), con 2.30, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 9.50.

Las casas de apuestas ponen a Lando Norris como el favorito a quedarse con la pole position en Zandvoort
Las casas de apuestas ponen a Lando Norris como el favorito a quedarse con la pole position en ZandvoortATTILA KISBENEDEK - AFP

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos
    1

    Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

  2. Colapinto inicia un período crucial en Zandvoort: 10 carreras para recuperar el valor en el mercado
    2

    Colapinto inicia en los Países Bajos la segunda parte del campeonato de F1: cómo piensa salvar su lugar para 2026

  3. Lo que espera en Alpine para lo que viene, las ganas de seguir en 2026 y el deseo de conocer a la reina Máxima
    3

    Colapinto, su evolución en Alpine, la expectativa por elevar el rendimiento y el deseo de seguir en la Fórmula 1 en 2026

  4. El piloto argentino terminó 9° en Países Bajos en una jornada con muchos accidentes
    4

    Gran viernes de Franco Colapinto: el argentino cerró el segundo entrenamiento en el noveno puesto

Cargando banners ...