Horario de la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1

Este sábado, a partir de las 10 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su octava clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1 (F1). El argentino se encuentra en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos, el 15° de esta temporada que tiene a Oscar Piastri (McLaren) como líder indiscutido del campeonato de pilotos. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 10 (horario argentino), se pueden ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, escudería en la que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El argentino, por su parte, aún no logró hacer pie en la escudería francesa y terminó 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna; 18° en Hungría y 19° en Bélgica, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.

Colapinto y una segunda práctica en el circuito neerlandés que le generó satisfacción

En el primer entrenamiento libre de este viernes, Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con un tiempo de 1:10.278, a 1.998 de Colapinto, que quedó 18°.

Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con un tiempo de 1:10.278, a 1.998 de que En el segundo ensayo, Norris nuevamente lideró con un tiempo de 1:09.890; mientras que Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó noveno a 1.067 del británico.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 18°.

Práctica 2: 9°.

Sábado 30 de agosto

6.30: Práctica 3.

10: Clasificación.

Domingo 31 de agosto

10: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, con la clasificación programada para este sábado a las 10 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el británico Lando Norris (McLaren) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Países Bajos 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25. Más atrás aparecen el australiano Oscar Piastri (McLaren), con 2.30, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 9.50.