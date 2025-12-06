En qué canal pasan el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025 hoy

En la Argentina hay dos opciones para seguir la carrera por streaming y una para hacerlo en vivo por televisión; se define el Campeonato de Pilotos
La Fórmula 1 2025 finaliza este domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi, que corresponde a la última fecha de la temporada. Será una nueva aparición, la 18° en este año, de Franco Colapinto, el segundo piloto de Alpine y el único driver que hasta ahora no sumó puntos. La carrera comienza a las 10 (horario argentino) en el Circuito Yas Marina y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o seguir vía streaming por Disney+ Premium y F1 TV Pro. Y lo central del día: se define el Campeonato de Pilotos.
McLaren llega como campeón entre los constructores, con 800 puntos, 341 más que Mercedes; mientras que Lando Norris es puntero entre los pilotos y pelea por consagrarse campeón del mundo al igual que Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren): al británico le alcanza con subirse al podio para consagrarse. Colapinto, por su parte, mantiene la ilusión de sumar sus primeras unidades en esta temporada.
- Tras la clasificación de este sábado Verstappen largará primero, Norris segundo y Piastri tercero. Colapinto saldrá último.
Cómo ver online el Gran Premio de Abu Dhabi
Todas las instancias de la fecha 24 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El pilarense, por su parte, aún no sumó puntos pero ya fue confirmado como titular para 2026: nuevamente será compañero del francés Pierre Gasly.
¿Qué dicen las apuestas?
El máximo favorito a quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 es el neerlandés Verstappen, con una cuota máxima de 1.33. Los demás pilotos pagan más que él en caso de ganar: Norris alcanza los 3.75, Piastri los 9.00, George Russell los 35.00 y Charles Leclerc los 70.00.
