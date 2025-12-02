Así están las posiciones en la F1: qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ganar el título 2025

Los tres pilotos llegan al Gran Premio de Abu Dhabi con chances de campeonato; qué les hace falta para festejar en la última fecha del calendario
- 5 minutos de lectura'
Con la calculadora en la mano. Así competirán este fin de semana en el Gran Premio (GP) de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los tres pilotos que aspiran a ganar el título 2025 de la Fórmula 1 en el torneo más parejo de la última década.
Que más de dos conductores estén involucrados en la pelea por el trofeo no se da desde 2010, cuando cuatro competidores llegaron al cierre con chances. En el certamen actual el británico está en lo más alto de la tabla de posiciones con 408 puntos y su escolta es el neerlandés con 396. El tetracampeón vigente le arrebató el segundo puesto a Piastri tras el GP de Qatar, lo dejó tercero con 392 unidades y tiene entre ceja y ceja a Norris para dar el gran golpe teniendo en cuenta que antes del receso por el verano en Europa se ubicaba muy lejos.
De cara a la última jornada, Norris depende de sí mismo para ganar el Gran Circo por primera vez en su carrera y, para ello, necesita subirse al podio en Emiratos Árabes Unidos. En caso de terminar cuarto o más atrás, el abánico de posibilidades se abre para Verstappen, quien con un triunfo se quedaría con su quinto trofeo seguido.
Las variables son múltiples, con Piastri más acotado porque solo puede terminar en el primer puesto del torneo en caso de ganar o ser segundo en Abu Dhabi y que Norris no se ubique más adelante de un séptimo lugar y Verstappen, cuarto o más atrás.
Una cuestión importante a tener en cuenta es que en caso de igualdad en unidades las ubicaciones finales se definirán a partir de las carreras ganadas y los tres pilotos cuentan con siete triunfos cada uno. Sin embargo, siempre que ninguno de ellos celebre en Yas Marina, Norris acumula más segundos puestos (7) y tiene ventaja en ese apartado porque Verstappen y Piastri fueron escoltas en menos ocasiones (5 y 4, respectivamente).
Posibilidades de cada piloto para ser campeón
- Queda en el podio.
- Es 4º o 5º y Verstappen no gana.
- Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri (empatarían en 414 puntos, pero Norris tiene más segundos puestos).
- Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana.
- Es 9º, Verstappen no hace podio y Piastri no gana (Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris se impondría por mayor cantidad de segundos puestos).
- Es 10º, Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
- No suma puntos (11º o peor, incluso abandono), pero Verstappen no hace podio y Piastri no es 1º ni 2º.
Verstappen es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 4º o peor.
- Queda 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana (Si Norris fuera 7° igualarían en puntos, pero este tiene más segundos puestos).
- Queda 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana.
Piastri es campeón si...
- Gana la carrera y Norris es 6º o peor sin importar el resultado de Verstappen.
- Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).
- GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).
- GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Cambio de butacas en 2026. Hadjar será el compañero de Verstappen en Red Bull y Tsunoda quedó fuera de la grilla de la Fórmula 1
Fangio, protagonista. La Fórmula 1 busca campeón: qué sucedió cuando hubo tres candidatos a la corona en la última carrera
La reacción de Mercedes. Red Bull se disculpó por un comentario que derivó en fuerte bullying a Kimi Antonelli
- 1
Cuándo es el Mundial de fútbol 2026: todas las fechas
- 2
Real Madrid empató en su visita a Girona y perdió el liderazgo de la liga española: Mastantuono fue al banco
- 3
Boca aguantó el 1 a 0 ante Argentinos gracias a Marchesin y jugará las semifinales del Torneo Clausura
- 4
El optimista de la salvación: el Fortaleza de Martín Palermo le ganó a Mineiro y sigue vivo en el Brasileirão