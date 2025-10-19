En qué canal pasan el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

El Gran Circo de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio (GP) de Estados Unidos y la participación del argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine. La carrera central, que tiene lugar en el Circuito de Austin, corresponde a la jornada 19 del Campeonato de Pilotos que lidera el australiano Oscar Piastri con McLaren y que ya vio a la escudería británica consagrarse en Constructores. Inicia a las 16 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports.

Franco Colapinto todavía no pudo conseguir unidades en la temporada, en 11 GP que son los que corrió porque se integró después, en reemplazo de Jack Doohan desde Emilia-Romagna. Más allá de las limitaciones que ya se sabe, tiene su auto, intentará romper el cero para quedar aún mejor considerado para el próximo año y ganarse un lugar en la escudería francesa. Por otro lado, que este sea el inicio de la gira por América, que lo tendrá más cerca de sus fanáticos, seguramente lo potenciará.

Las mejores actuaciones de Colapinto, de 22 años, fueron el undécimo lugar en el GP de Países Bajos y un 13° en Mónaco y Canadá. Solo abandonó en el GP de Silverstone, en Gran Bretaña.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Franco Colapinto of Argentina driving the (43) Alpine F1 A525 Renault on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. Clive Mason/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos

La carrera final se llevará a cabo este domingo a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

El líder del campeonato de F1 es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273.

En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

George Russell ganó en la última jornada de la Fórmula 1, en el GP de Singapur, en Marina Bay Clive Rose - Formula 1 - Formula 1

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.