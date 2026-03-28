En qué canal pasan el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la fecha 3 de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito de Suzuka, el Gran Premio (GP) de Japón. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este domingo será la tercera jornada de las 22 programadas para este año (las de Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas), en una temporada en la que se estrenó un reglamento técnico con novedades importantes. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Franco Colapinto, que viene de sumar su primer punto con Alpine en China, nunca corrió en Suzuka TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Franco Colapinto largará en el 15° lugar de la parrilla de salida, con la ilusión de sumar puntos con Alpine por segunda vez.

Cómo ver online el Gran Premio de Japón

La carrera está programada para este domingo a las 2 (hora argentina). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Calendario y ganadores de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli y un triunfo histórico en China; el joven italiano largó en la pole position y nunca perdió el primer puesto Vincent Thian - AP

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina