Resultados de la qualy de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto

Franco Colapinto afrontó este sábado, en la madrugada de la Argentina, su tercera clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), correspondiente al Gran Premio (GP) de Japón. El argentino tuvo un rendimiento discreto: superó la primera (Q1) -quedan eliminados seis de los 22 pilotos- pero quedó lejos de la Q3. Su mejor tiempo fue de 1:30.627, lo que lo dejó en el 15° lugar para la parrilla de salida de la carrera, que está programada para este domingo a las 2 de la mañana (horario argentino).

Los Mercedes siguen siendo los más rápidos. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position tras ganarle la pulseada a su compañero de escudería George Russell, por 0.298s, con un tiempo de 1:28.778. Oscar Piastri (McLaren) fue el mejor del resto en todo lo que va del fin de semana y estuvo muy cerca de arrebatarle el segundo puesto en la parrilla de salida al británico Russell, aunque finalmente quedó a 0.056s.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, se quedó con la pole position en el GP de Japón Hiro Komae - AP

De esta manera, el italiano de 19 años continúa con su gran presente tras ganar el GP de China hace dos semanas, en la que fue su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Previamente había quedado segundo en la jornada inicial, en Australia, y quinto en el sprint de China. Quiere seguir recortando distancia con Russell, líder con 51 puntos, en la tabla de posiciones: está a cuatro unidades.

Por el lado de Colapinto, sorprendió lo lejos que quedó de Gasly, a 0.936s. “Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena; la Q2... Faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana (por el domingo). Ojalá tengamos buen ritmo y vayamos para adelante. En general, en carrera es mejor que el de qualy, así que intentaremos tener una buena carrera. Una buena largada, y después ir para adelante”, analizó.

Franco Colapinto no está teniendo un buen fin de semana en Japón, en un circuito en el que nunca había manejado Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Gasly, por su parte, se clasificó séptimo y fue el más destacado después de las tres mejores escuderías (Mercedes, Ferrari y McLaren). Así, sigue estando un paso por delante de los Red Bull, que cada vez se alejan más de los primeros lugares de la mano de Max Verstappen e Isack Hadjar. El neerlandés, incluso, quedó 11° y se mostró visiblemente molesto al final de la sesión: “El auto nunca gira en mitad de la curva, pero al mismo tiempo este fin de semana está sobrevirando mucho en la entrada. Es realmente difícil, inmanejable”, dijo.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 16°.

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2 : 17°.

: 17°. Prácticas libres 3: 17°.

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 15°.

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina