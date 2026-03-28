Parrilla de salida de la F1 en el GP de Japón 2026

En el Gran Premio (GP) de Japón de la Fórmula 1 (F1) 2026, que se llevará a cabo este domingo a las 2 de la mañana (horario argentino) en el Circuito de Suzuka, Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes) largará en el primer lugar de la parrilla. El italiano arrancará la carrera delante de su compañero de escudería, el británico George Russell, líder del campeonato de pilotos, mientras que el argentino Franco Colapinto lo hará en el 15° lugar.

En la clasificación, como en cada salida a la pista desde que comenzó el año, los Mercedes volvieron a demostrar que tienen el mejor auto. Antonelli terminó en el primer lugar tras sacarle 0.298s a George Russell, su compañero de escudería y líder de la tabla de posiciones de pilotos. Oscar Piastri (McLaren) fue el mejor del resto y estuvo muy cerca de arrebatarle el segundo puesto en la grilla de partida al británico Russell, aunque finalmente quedó a 0.056s. Charles Leclerc (Ferrari), saldrá cuarto.

“Me divertí mucho manejando en un circuito tan brillante y empujando al límite en la clasificación (...). Tuvimos algo de sobrecalentamiento en los neumáticos, pero aun así conseguimos encadenar dos buenas vueltas en la Q3. Afortunadamente, nuestro ritmo fue lo suficientemente fuerte como para lograr la P1. Tengo muchas ganas de que llegue la carrera, la salida será clave”, aseguró Antonelli.

Por el lado de Colapinto, sorprendió lo lejos que quedó de Gasly, que largará séptimo tras sacarle 0.936s de diferencia al argentino. “Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena; la Q2... Faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana (por el domingo). Ojalá tengamos buen ritmo y vayamos para adelante. En general, en carrera es mejor que el de qualy, así que intentaremos tener una buena carrera. Una buena largada, y después ir para adelante”, analizó.

Colapinto no tuvo un buen rendimiento en la primera parte del fin de semana, pero espera mejorar en la carrera Jayce Illman - Getty Images AsiaPac

Parrilla de salida del GP de Japón 2026

1ª línea

Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

2ª línea

Oscar Piastri (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

3ª línea

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

4ª línea

Pierre Gasly (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)

5ª línea

Gabriel Bortoleto (Audi)

Arvey Lindblad (Racing Bulls)

6ª línea

Max Verstappen (Red Bull)

Esteban Ocon (Haas)

7ª línea

Nico Hulkenberg (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

8ª línea

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

9ª línea

Alexander Albon (Williams)

Oliver Bearman (Haas)

10ª línea

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª línea