En qué canal pasan el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025 hoy

La Fórmula 1 sigue su marcha este domingo con el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la fecha 22 de la temporada 2025. Será una nueva aparición, la 16° en esta año, de Franco Colapinto, el segundo piloto de Alpine. La carrera comienza a la 1 (horario argentino) en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado” y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o seguir vía streaming por Disney+ Premium y F1 TV Pro.

McLaren llega como campeón entre los constructores, con 756 puntos, 358 más que Mercedes; mientras que Lando Norris es puntero entre los corredores y tiene como escoltas a su compañero Oscar Piastri y a Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, mantiene la ilusión de sumar sus primeras unidades en esta temporada.

Tras la clasificación de este sábado, Norris largará primero y Colapinto, que se quedó afuera en Q2, 15°.

Lando Norris, Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. consiguieron los tres mejores tiempos en la clasificación Eric Gay� - AP�

Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas

Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El pilarense, por su parte, aún no sumó puntos pero ya fue confirmado como piloto titular para 2026: nuevamente será compañero del francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto ya fue confirmado como piloto titular de Alpine para la próxima temporada CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

El máximo favorito a quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Las Vegas 2025 es el británico Lando Norris, con una cuota máxima de 1.83. Los demás pilotos pagan más que él en caso de ganar: Verstappen alcanza los 2.25; George Russell los 15.00; Oscar Piastri los 21.00; y Carlos Sainz Jr. los 40.00. Una hipotética victoria de Colapinto, en tanto, repaga menos que el triunfo de apenas un piloto: Gabriel Bortoleto, el rookie brasileño de Kick Sauber.