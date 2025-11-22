En qué canal pasan el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025 hoy

En la Argentina hay dos opciones para seguir la carrera por streaming y una para hacerlo en vivo por televisión; Franco Colapinto largará 15°
- 3 minutos de lectura'
La Fórmula 1 sigue su marcha este domingo con el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la fecha 22 de la temporada 2025. Será una nueva aparición, la 16° en esta año, de Franco Colapinto, el segundo piloto de Alpine. La carrera comienza a la 1 (horario argentino) en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado” y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o seguir vía streaming por Disney+ Premium y F1 TV Pro.
McLaren llega como campeón entre los constructores, con 756 puntos, 358 más que Mercedes; mientras que Lando Norris es puntero entre los corredores y tiene como escoltas a su compañero Oscar Piastri y a Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, mantiene la ilusión de sumar sus primeras unidades en esta temporada.
- Tras la clasificación de este sábado, Norris largará primero y Colapinto, que se quedó afuera en Q2, 15°.
Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas
Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El pilarense, por su parte, aún no sumó puntos pero ya fue confirmado como piloto titular para 2026: nuevamente será compañero del francés Pierre Gasly.
¿Qué dicen las apuestas?
El máximo favorito a quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Las Vegas 2025 es el británico Lando Norris, con una cuota máxima de 1.83. Los demás pilotos pagan más que él en caso de ganar: Verstappen alcanza los 2.25; George Russell los 15.00; Oscar Piastri los 21.00; y Carlos Sainz Jr. los 40.00. Una hipotética victoria de Colapinto, en tanto, repaga menos que el triunfo de apenas un piloto: Gabriel Bortoleto, el rookie brasileño de Kick Sauber.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Fecha 22. A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025
En Las Vegas. Alpine multado, Mercedes en la mira y el lamento de Hamilton tras quedar último en la clasificación
El Gran Premio de Las Vegas. Colapinto dio alguna señal, Norris se hace fuerte en la recta final y Hamilton vive una verdadera pesadilla
- 1
Franco Colapinto resultó 16º en la segunda práctica del Gran Premio de Las Vegas
- 2
Franco Colapinto largará 15º la carrera de Las Vegas y Pierre Gasly partirá 10º; pole de Lando Norris
- 3
Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
- 4
Franco Colapinto quedó 20º en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas