En qué canal pasan el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025 hoy

La temporada 2025 de la Fórmula 1 puede definir este domingo el título de pilotos a favor de Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de Qatar, donde se disputa la penúltima fecha de un campeonato al que también aspiran a conquistar Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

La carrera está programada a las 13 (hora argentina) en el circuito de Lusail y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 #F1 #QatarGP

La actividad en Qatar incluyó carrera sprint y la ganó Piastri, segundo en la tabla de posiciones con 374 puntos. Su compañero Norris tiene 396 mientras que Verstappen suma 371. En ese contexto, el único que puede coronarse en Qatar es el británico y depende de sí mismo porque lo consigue con ganar una prueba en la que larga segundo por detrás del australiano y delante del neerlandés.

Las matemáticas favorecen a Norris. Para poder lograr su primer Gran Circo también puede ubicarse entre el segundo y octavo lugar y que Piastri y Verstappen finalicen detrás suyo. Con dos finales por delante -la última será en Abu Dhabi- restan 50 unidades en juego y necesita tener una distancia de 26 para llegar a Yas Marina con el título en su bolsillo porque cada victoria otorga 25 tantos.

Max Verstappen no se baja de la pelea por el título en la Fórmula 1 Darko Bandic - AP

Más allá de la pelea por el título de pilotos, porque el de constructores se definió hace varias fechas a favor de McLaren, otra atracción en Qatar será Franco Colapinto. El argentino no tiene un buen fin de semana con su limitado monoplaza Alpine y terminó 20° en cada una de las tandas, entre ellas la carrera sprint.

Su anhelo de sumar sus primeros puntos en el año es algo lejano porque larga la carrera desde el pit lane a raíz de que su equipo hizo modificaciones en su auto, tal informó este domingo. Su compañero Pierre Gasly comienza noveno.

Car #43 Update 👇

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.