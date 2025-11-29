Horario del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la penúltima fecha de la Fórmula 1 (F1) 2025 en el Circuito Internacional de Lusail: el Gran Premio de Qatar. La carrera, que comienza a las 13 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto, quien ya fue confirmado como piloto titular para la próxima temporada, afrontará su 17° jornada del año con Alpine.

El argentino sigue sufriendo con el auto con menos potencia de la parrilla, en un trazado rápido en el que predominan las curvas de media y alta velocidad: “Tengo menos grip ahora que con las gomas duras en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1 (...) Es un auto que es complicado de llevar, inestable, y no se siente rápido“, aseguró.

Franco Colapinto no logra hacer pie en Qatar; le restan dos carreras para finalizar la temporada getty images - PA Images

Este sábado, en el último sprint del año, Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria escoltado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Colapinto, por su parte, terminó último y aprovechó la última vuelta para probar el neumático blando de cara a la clasificación de este sábado a las 15, en la que intentará mejorar el rendimiento para salir en una mejor posición en la carrera.

Cómo ver online el Gran Premio de Qatar

Todas las instancias de la fecha 23 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

La lucha por el título está más encendida que nunca y hay tres pilotos con chances de quedarse con el título: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Quedan los últimos dos Grandes Premios del año, el que se está disputando en Qatar y el de Emiratos Árabes Unidos del próximo fin de semana. Y las combinaciones de resultados dejan al británico de McLaren como el máximo favorito al título ya que, después del sprint en Lusail, le saca 22 puntos de ventaja a su compañero de escudería y 25 al tetracampeón en ejercicio.

Se despertó Piastri: el australiano ganó el sprint en Qatar y le recortó dos puntos al líder, Lando Norris dpa - PA Wire�

En el campeonato de constructores, McLaren ya se consagró campeón con varias jornadas de anticipación. Ya suma 770 unidades y le saca 329 a Mercedes, que está segundo con 441. Red Bull marcha tercero con 400 y recién en el cuarto puesto aparece Ferrari con 378, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Pierre Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 22 puntos cosechados por el piloto francés.