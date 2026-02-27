Es oficial: fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La cuenta regresiva para el comienzo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 está a punto de finalizar. El próximo fin de semana del 8 de marzo, los motores comenzarán a sonar en el Circuito de Albert Park ubicado en Melbourne, Australia, con la presencia del argentino Franco Colapinto como uno de los pilotos titulares de Alpine. Serán nueve meses de intensa actividad, con apenas un freno entre julio y agosto por el receso invernal europeo, hasta que concluya la temporada el 6 de diciembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Será un año de cambios importantes, por lo que los 22 conductores (se sumaron dos más por la inclusión de Cadillac, con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas) deberán adaptarse lo antes posible para sacar a relucir su mejor versión. Los motores ahora son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

La foto oficial de la temporada 2026, con Franco Colapinto ubicado a la derecha de la imagen

Al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El circuito de Yas Marina será la sede de la última fecha de la Fórmula 1, algo que ya se hizo costumbre

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.