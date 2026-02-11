F1 en Bahréin: El momento del fallo mecánico del Alpine de Franco Colapinto y la reflexión del piloto argentino

El argentino Franco Colapinto fue el piloto que menos vueltas dio en el entrenamiento matutino de la Fórmula 1 realizado en el circuito de Bahréin. A bordo de su A526 de la escudería Alpine, el pilarense completó 28 giros y el suyo fue el peor registro entre los 18 corredores que probaron este miércoles, contando la práctica de la mañana y la de la tarde. Colapinto clavó los relojes en 1m40s330 y quedó a casi seis segundos del campeón mundial, el inglés Lando Norris (McLaren), el más rápido de la jornada.

Más allá de los tiempos -relativos a esta altura de la pretemporada-, la nota negativa para Colapinto fue el problema técnico que experimentó su monoplaza. Cuando habían pasado 90 minutos del comienzo de la práctica, el piloto argentino se salió de la pista luego de una evidente falta de potencia. El auto se quedó sin potencia y, por más que el argentino intentó arrancarlo, no hubo caso. Flameó la bandera roja -quedará en los registros como la primera de la temporada- y una grúa retiró el auto del argentino, quien recién volvió a la pista una hora más tarde.

El desperfecto mecánico en el Alpine de Colapinto

Según Motorsport, hasta el momento del problema técnico, el argentino había completado 16 vueltas con neumáticos duros y se disponía a recorrer la número 17 en su regreso a la pista a la salida de boxes.

“Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”, dijo Colapinto ante los medios en Bahréin, citado por Motorsport.com.

“Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”, añadió el argentino.

Franco Colapinto, durante los ensayos de este miércoles en el circuito de Sakhir (Bahréin) Altaf Qadri - AP

Y completó: “Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo”.

Los tests de pretemporada se extendieron este miércoles en dos horarios (de 4 a 8 y de 9 a 13, horario de Argentina) y continuarán jueves y viernes. Según la planificación de la escudería Alpine, Colapinto iba a ser el primer piloto del equipo en salir a pista, mientras que su compañero Pierre Gasly tomaría el relevo durante la sesión de la tarde. Así sucedió y el galo dio 49 vueltas a bordo del A526. Su mejor giro, de 1:36.765 lo catapultó a un muy buen octavo puesto.

🚨| BANDERA ROJA EN BAHRÉIN 🚩



Se paró el auto de Franco Colapinto en pista.



📸 [@KemalSengulll] pic.twitter.com/pmrsVv9HoG — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) February 11, 2026

Este jueves, la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés y, finalmente, el viernes, Colapinto volverá a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda de pruebas.

En las pruebas previas realizadas en Barcelona, Colapinto acumuló un importante rodaje a bordo del A526. Allí completó 60 vueltas en la primera jornada, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 en el cierre de la semana, sumando 270 kilómetros más, en un contexto de fuerte hermetismo impuesto por la Fórmula 1.

Away we go for 2026 #F1Testing 🙌 @FranColapinto kicks off today’s running. pic.twitter.com/sMgY41PdGg — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026

Tras esta primera tanda en Sakhir, la categoría afrontará una última instancia de tests entre el 18 y el 20 de febrero, también en Bahréin, antes de viajar a Australia para el arranque oficial del calendario.

Verstappen, el mejor

Max Verstappen marcó el ritmo durante la sesión matutina de este miércoles en Bahréin. El cuatro veces campeón del mundo encabezó la tabla de tiempos.

Hubo algunos momentos destacados cuando los pilotos probaron el agarre de sus coches: Lewis Hamilton sufrió un trompo y Verstappen bloqueó las ruedas en la curva 1 antes de volver a la pista. El piloto de Red Bull se situó en lo más alto de la tabla de tiempos durante gran parte de la sesión con un tiempo de 1m 35,433s.

El neerlandés Max Verstappen fue el más rápido en la sesión matutina de práctica de la F1 en el circuito de Sakhir (Bahréin) Altaf Qadri� - AP�

La pista se llenó a medida que la sesión matinal llegaba a su fin, lo que provocó algunos bloqueos y salidas de pista más. Algunos coches también aprovecharon para seguir a otros, probando así cómo es seguir a otros coches con los monoplazas de 2026.

Cuando cayó la bandera a cuadros, Verstappen se mantuvo como el mejor, 0,169s por delante del McLaren de Oscar Piastri. George Russell (Mercedes) quedó en la tercera posición, a seis décimas de Verstappen, con Hamilton (Ferrari) en cuarta posición y el Haas de Esteban Ocon en quinta.