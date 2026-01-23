Ensayos de la F1: días, horarios y todo lo que se sabe

De cara al próximo Campeonato Mundial, habrá tres entrenamientos de pretemporada: uno en Barcelona a puertas cerradas y dos en Bahréin con transmisión televisiva
Ya se presentaron siete de los 11 autos que participarán de la Fórmula 1 2026. Ahora, a falta de las presentaciones de Williams, Cadillac, Aston Martin y McLaren, comenzó la cuenta regresiva para la primera salida oficial de cada equipo a la pista, más allá de las pruebas internas. Será en el marco de los ensayos de pretemporada que, por primera vez -y debido a los grandes cambios de reglamentación- serán tres.
El primero será el único a puertas cerradas, por lo que el público no podrá ver nada de lo que ocurra en pista. Se realizará entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde se correrá la fecha 9 del Campeonato Mundial 2026. Los equipos eligieron esa pista, entre otras cosas, por su circuito versátil y su cercanía a las fábricas europeas para logística eficiente. Cada escudería podrá decir presente en, como máximo, tres de los cinco días reservados.
El motivo principal por el cual las prácticas no serán abiertas es sencillo: todos quieren evitar que, en caso de arranques problemáticos por la enorme cantidad de modificaciones en el armado de los monoplazas, los medios lleven preocupación a los fanáticos del deporte motor. “Hay riesgo de mala publicidad”, aseguraron allegados a la Fórmula 1. Al término de estos primeros ensayos, todos los equipos tendrán más de una semana para resolver cualquier falla.
Los dos entrenamientos restantes serán en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Serán jornadas diarias, televisadas, de 4 a 8 y de 9 a 13 (horario argentino). Este autódromo es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad, y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.
Modificaciones de los autos para la Fórmula 1 2026
La Fórmula 1 cambiará por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también será utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
