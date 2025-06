Ferrari en agitación: Leclerc debe desmentir, Hamilton explota al hablar y Vasseur está en riesgo

El road show con el que Ferrari encendió a los tifosi en Milán antes de la temporada de Fórmula 1 fue un programa festivo que el calendario se encargó luego de contrastar, quitando entusiasmo y brillo. La exposición del modelo SF-25 y la presencia de los pilotos Lewis Hamilton –se unió a la Scuderia en el presente curso– y Charles Leclerc compusieron una gala cuyo optimismo no se trasladó con funcionamiento a las diez estaciones ya transitadas del Gran Circo. El equipo sigue empantanado y pulsear por los títulos de campeón de Pilotos y Constructores es una ilusión que no descubre argumentos para convertirse en realidad.

Las estadísticas reflejan la dificultad: 94 puntos son la ventaja que tomó el puntero Oscar Piastri, de McLaren, sobre el monegasco, el representante de Ferrari mejor clasificado entre los pilotos, y 191 unidades conforman la brecha entre la estructura de Woking y la factoría de Maranello, que se ubica tercera en la tabla de posiciones. Y detrás de los incontrastables números, las turbulencias que se replican en las pistas invaden el exterior: Leclerc debió desmentir que su futuro no seguirá ligado al Cavallino Rampante, Hamilton se sincera y entre críticas admite que no produce su mejor versión y Frédéric Vasseur es apuntado por el mal rendimiento y los rumores manifiestan que peligra su continuidad como jefe de equipo.

Hamilton y Leclerc en la Piazza Castello, de Milán, sonrientes en la víspera del inicio de la temporada; la expectativa de los pilotos de Ferrari decayó y ante la falta de competitividad asomaron los desencuentros. PIERO CRUCIATTI - AFP

La victoria de Hamilton en la sprint de China, en la segunda fecha, resultó un espejismo y también un alivio antes de la desazón por la desclasificación de los dos autos en la carrera principal en Shanghái por no haber cumplido el peso mínimo. Tras eso, el británico no volvió a pisar un podio en la temporada. Leclerc lo hizo en los grandes premios de Arabia Saudita, Mónaco y España, pero nunca en lo más alto.

Ferrari no se destaca en los circuitos y la frustración de los pilotos se exhibe en las comunicaciones de radio con los ingenieros, en las que los intercambios realzan la discordancia entre el cockpit y el muro. También entre las dos espadas hubo tensión, con pedidos de intercambio de posiciones que esconden la pulseada para dominar el garaje entre el recién llegado, que arrastra siete coronas en el bolso, y quien desde 2019 y con 136 grandes premios es dueño de una de las butacas de la Scuderia.

Hamilton festeja tras la carrera sprint de China, la única victoria que selló Ferrari en 2025; tras la segunda fecha, el inglés no volvió a estar en un podio. AP

El modelo SF-25 ofrece dos rostros: competitivo a una vuelta, se desmorona en ritmo de carrera, en particular en los circuitos donde la eficiencia aerodinámica es un factor decisivo. Históricamente el motor es una fortaleza de Ferrari, pero insuficiente para ser dominante en la F. 1.

Y Leclerc repite desde su llegada que ser piloto del Cavallino Rampante fue siempre su objetivo, el sueño que acunó desde chico, pero, sin respuestas para cumplir con el reto de lograr una corona, el desenamoramiento empieza a desgastar la relación. Una clausula permite revisar al finalizar del actual campeonato el contrato que rige hasta 2029. “Ninguna posibilidad. Creo en el proyecto y en Fred [Vasseur]. El momento es complicado y en tiempos como estos es fácil tener dudas, pero no estoy pensando en dejar Ferrari”, apuntó el monegasco, desestimando presuntas conversaciones con Mercedes, que todavía no anunció la continuidad de George Russell.

En su séptimo año en Ferrari y con contrato hasta 2029, Leclerc desmintió la posibilidad de alejarse de la Scuderia; el monegasco no gana desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Pero el descontento se evidencia en cómo interpela las estrategias en las charlas con su ingeniero, Bryan Bozzi: desde la elección de compuestos de los neumáticos hasta los momentos para realizar las detenciones y cuál de los múltiples planes es conveniente durante un gran premio. Y el duelo de radio que sostuvo con Hamilton en Miami, carrera en la que el muro de Ferrari demoró en dar las órdenes, expuso la agitación. “Perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Pelear entre nosotros o contra los demás? Lo trataremos internamente”, manifestó Leclerc. Y el británico reaccionó al pedido de devolver la posición, cuando también lo acechaba Carlos Sainz (h.), de Williams: “¿Querés que lo deje pasar, también?”.

Los mecánicos trabajan en el auto de Hamilton, que en el GP de España descubrió que había habido modificaciones en el auto sin su consentimiento; "hay muchas cosas que suceden entre bastidores y hay algunas que me gustaría contarles, pero no puedo", disparó luego, en Canadá. THAIER AL-SUDANI - POOL

Hamilton tampoco obtiene resultados y, además, es rehén de decisiones inconsultas: en Montmeló el auto N° 44 experimentó dos alteraciones en la altura del chasis sin el consentimiento del piloto. “Hay algo mal en este coche. Es el peor de la historia”, lanzó el inglés por la radio durante el gran premio español, intuyendo un grave problema que atentaba contra el rendimiento.

Y en Montreal, donde compartió la conferencia de prensa que organiza la FIA con Franco Colapinto, no tuvo contemplación en exteriorizar cuál debía ser el rumbo: “Los demás equipos traen actualizaciones; no sé por qué nosotros no. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores y hay algunas que me gustaría contarles, pero no puedo. Mi objetivo es influir en los cambios para que el éxito sea a largo plazo, pero se necesita muchos cambios. Estamos fuera de la pelea por el Mundial de Constructores, así que tenemos que asegurarnos de tener un gran auto el próximo año. No debemos perder demasiado tiempo en esta temporada”, disparó.

La tarea de Vasseur como team principal de Ferrari está bajo observación: el contrato del francés terminará a fin de año y los rumores señalan que no continuará al frente de Ferrari. GIUSEPPE CACACE - AFP

La propuesta de Hamilton es una repetición de los hechos que se suceden en Ferrari en los últimos calendarios, en que los resultados han invitado a pensar en el futuro y a descartar el presente. Con un cambio técnico reglamentario como el que se avecina para 2026, el llamado de atención tiene sustento, aunque la grandeza de la Scuderia impide desechar de modo tan temprano una temporada en la que se vence el contrato del jefe del equipo.

Vasseur peleará para revertir la situación, porque los nombres de posibles reemplazantes ya circulan en el paddock. “Estoy supertranquilo; no soy yo el problema. Cuando llegué a Ferrari era consciente de que mi posición era la más expuesta; es lo que sucede con todos los directores de equipo. Mi contrato se vencerá al final del año, pero tendremos tiempo de hablar y tomar una decisión a su debido momento”, comentó el francés.

El desempeño de Vasseur está bajo observación y su posición no tiene la solidez de hace dos años. El contraste entre los resultados de Ferrari en la Fórmula 1 y los suyos en el Mundial de Resistencia (WEC), campeonato al que la Scuderia regresó después de medio siglo en la misma época en que el francés asumía en el garaje del Gran Circo, es una comparación que desacomoda a Vasseur. Las victorias consecutivas desde 2023 en las 24 Horas de Le Mans –la última, con presencia del presidente de Ferrari, John Elkann, en el garaje del AF Corse, el equipo satélite que se impuso con el liderazgo del piloto polaco Robert Kubica–, pueden culminar en 2025 con la conquista del campeonato con los dos autos oficiales, que aventajan por 77 puntos a los representantes de Toyota Gazoo Racing.

El nombre de Antonello Coletta, el máximo responsable del programa en el WEC, encabeza la lista de posibles reemplazantes, pero el romano está enfocado en ganar el título de campeón de constructores y en seguir haciendo historia con el modelo 499P, y entonces rechazó la propuesta. ¿Por qué Coletta? Conoce la dinámica de Ferrari y en el pasado fue consultor en F. 1, tras rediseñar Gestione Sportiva, el departamento de competiciones de la Scuderia.

Hamilton, Vasseur y Leclerc, a gusto en la presentación de la temporada; apenas diez fechas después, Ferrari no funciona y no consigue revertir la situación. BEN STANSALL - AFP

Ferrari no festeja un campeonato de Fórmula 1 desde 2008, con la alineación Kimi Räikkönen y Felipe Massa, y una frase de Mattia Binotto, exjefe de equipo y antecesor de Vasseur, toma mayor cuerpo: “El criterio del chivo expiatorio está vigente en Ferrari, pero no resuelve el problema”.