Flavio Briatore opinó tras el debut de Jack Doohan y Pierre Gasly en el Gran Premio de Australia

Un comienzo para Alpine lejos de lo esperando en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que tuvo la particularidad de que se corrió bajo una intensa lluvia. El abandono de Jack Doohan después de golpear con su monoplaza en la primera vuelta en el Albert Park de Melbourne y el undécimo lugar de Pierre Gasly dejó a la escudería sin puntos y resultó una desilusión importante para el equipo francés.

Si bien se potenciaron las versiones de que el choque del australiano podría acercar a Franco Colapinto a tener una chance como titular, uno de los mensajes de las máximas autoridades de la escudería, Flavio Briatore, refleja que hay un discurso de cautela ante este mal arranque de temporada.

Desde la escudería se publicó en la red social X un mensaje de apoyo para Doohan, con la clara intención de bajar la presión sobre el australiano. Y horas después del GP de Australia, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team francés y el hombre clave en la llegada del argentino Franco Colapinto como piloto de reserva, posteó un mensaje de las sensaciones que le quedaron tras el mal inicio del curso. “No es un buen comienzo de la temporada, pero nos mantenemos positivos y esperamos la próxima semana en China”, expresó el italiano en su cuenta de Instagram personal. Las palabras estuvieron acompañadas por una foto de empresario junto al monoplaza A525.

Durante el fin de semana, le consultaron a Flavio Briatore sobre el estatus de Colapinto en la escudería y el asesor afirmó: “Actualmente, Franco sigue siendo nuestro tercer piloto porque el equipo oficial está formado por Pierre Gasly y Jack Doohan. Luego veremos qué pasa”.

“Franco era un tipo interesante para nosotros desde muchos puntos de vista, incluso a nivel de marketing. Para el Grupo Renault, el mercado argentino es muy fuerte y tener con nosotros a Colapinto, que ya es un ídolo en Argentina, nos ayudará”, añadió en La Gazzetta.

La palabra de Doohan tras su accidente

Tras su choque en la quinta curva, Doohan quedó en el centro de las miradas. Por eso los medios internacionales fueron a buscar al piloto australiano en la zona de prensa: “Para ser sincero, no entendí bien qué pasó hasta que regresé al garaje. Sólo mirándolo, ya sea que estuviera corriendo sobre la línea blanca, simplemente no estaban a la temperatura adecuada (por los neumáticos), parecía que, cuando pasé a cuarta, perdí el auto”, dijo Doohan.

Y agregó: “En este deporte las cosas pasan muy rápido, como vimos, y la próxima carrera ya está casi encima [el domingo próximo en el GP de China, en Shanghai]. Así que fue una manera desafortunada de comenzar, pero se aprende una lección. La he digerido. Hay muchas cosas positivas que debemos sacar de este fin de semana. Desafortunadamente, este aprendizaje tiene grandes consecuencias. Pero definitivamente he aprendido y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder”.

Más allá del sinsabor, Doohan dijo estar preparado para el próximo desafío, en pocos días. “Es mi primer choque en uno de estos coches de Fórmula 1. Estoy seguro de que no será el último. Es una forma brutal de tenerlo. Pero, ya sabes, sucede. Somos humanos. No quería que pasara, pero ha pasado, así que lo he aceptado. Realmente no estoy buscando excusas por ahí sobre otros pilotos o algo así. Cometí un error, lo acepto y espero recuperarme”.

