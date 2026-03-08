Fórmula 1: el esperanzador mensaje de Flavio Briatore tras el Gran Premio de Australia y la autocrítica de Alpine

La temporada de Fórmula 1 2026 no comenzó de la mejor manera para Alpine en el Gran Premio de Australia. La escudería francesa sumó un punto gracias al décimo puesto logrado por Pierre Gasly, pero sin unidades por parte de Franco Colapinto, que se quedó en la 14° ubicación. Luego de la competencia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Flavio Briatore se refirió al inicio del año con un mensaje esperanzador de cara al calendario completo del equipo en la mejor categoría del automovilismo del mundo.

A través de su cuenta de Instagram y acompañada de una foto suya el director de Alpine escribió: “¡Buen trabajo de Alpine hoy al empezar la temporada con un punto! Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”. Las palabras del dirigente italiano se dan luego de una carrera que en la que hubo un incidente en el que se vio perjudicado el piloto argentino del equipo francés.

Esto sucedió cuando un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada, cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación, error que su equipo atribuyó al software. Esta penalidad le costó en torno a 31 segundos en total y lo envió al último puesto, 17 segundos por detrás del penúltimo auto, que en ese momento ocupaba el Aston Martin de Lance Stroll.

El informe oficial de la FIA explicó el motivo de la decisión de los comisarios: “Los comisarios revisaron las pruebas de vídeo, cronometraje y vídeo del interior del coche y determinaron que el personal del equipo estaba tocando el coche 43 en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane”. Luego de la carrera, desde el propio equipo asumieron la responsabilidad por el error en la largada y le pidieron disculpas al argentino, que igualmente logró completar la prueba en Melbourne pese al contratiempo inicial.

“Junto al equipo. Hoy no nos salieron bien las cosas para Franco Colapinto, pero lo conseguiremos pronto”, destacó Alpine en sus redes.

Una semana antes del comienzo de la temporada, Flavio Briatore había sido consultado sobre los objetivos de 2026. “Estar constantemente entre los seis o siete primeros, a veces incluso mejor si las circunstancias lo permiten”, le dijo al portal francés RMC Sport. Además, agregó: “Tenemos que mantenernos por delante de los Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes. Tenemos que aspirar a terminar todos los Grandes Premios en los puntos”.

Sin embargo, los resultados en Australia estuvieron por debajo de lo esperado. En esta oportunidad, la intención de finalizar por delante de los Williams se dio sólo por el punto que obtuvo Pierre Gasly, que terminó décimo y adelante de Alex Albon, que finalizó 12°. Luego, Franco Colapinto le ganó por un puesto a Carlos Sainz, que se quedó en el puesto 15°.

Pierre Gasly, el compañero francés de Colapinto, también habló luego de la carrera. “Es bueno empezar con un punto. Obviamente nos hubiera gustado terminar más arriba, pero nos vamos con muchas lecciones de aquí”, expresó en primer lugar.

Luego dejó atrás la sensación de decepción que tuvo después de un sábado difícil, con una clasificación compleja: “Al largar desde el puesto 14° sabíamos que era importante tener un buen arranque . Hubo una pelea muy dura (con Ocon), pero pudimos mantener el 10° puesto, y a pesar de que hubo un daño importante en el roce -con Ocon en uno de los intentos de sobrepaso-. Falta aprender mucho, esta es una nueva Fórmula 1, muy diferente. Hay mucho que aprender sobre el auto los neumáticos, creo que ahí hay más potencial para trabajar y mejorar. Tenemos tres días por delante para trabajar duro y tratar de encontrar un mejor rendimiento en China”, culminó.

La escudería francesa tendrá una revancha rápida tras lo que dejó Australia. El próximo fin de semana (entre el 13 y 15 de marzo) en el Circuito Internacional de Shanghái se llevará a cabo el Gran Premio de China y allí se renovarán las expectativas.