Fórmula 1: el GP de Qatar, con el retrovisor en Brasil y tres puntos en disputa entre Max Verstappen y Lewis Hamilton

Las cuatro horas de deliberaciones no resultaron suficientes para entregar una sentencia y la decisión de los comisarios deportivos de la FIA sobre la solicitud de Mercedes de revisar la polémica maniobra defensiva de Max Verstappen (Red Bull Racing) contra Lewis Hamilton (Mercedes) durante el giro 48 del Gran Premio de San Pablo, quedó postergada para este viernes, cuando el Gran Circo comience con los entrenamientos del Gran Premio de Qatar, la vigésima estación del calendario de la Fórmula 1. Detrás de la decisión se esconden tres puntos en juego para el campeonato de pilotos, porque una sanción de cinco segundos al neerlandés –el castigo que pide Mercedes– modificaría las posiciones de la carrera en Interlagos: MadMax se retrasaría al tercer puesto (15 unidades) y Valtteri Bottas ascenderá al segundo (18).

El pedido de reapertura de la investigación, tras ser difundidas las imágenes de las cámaras on board, generó un debate entre los pilotos. Hamilton se desligó de la protesta; Verstappen manifestó no estar preocupado y sostiene que la defensa no resultó ilegal; Charles Leclerc (Ferrari) anticipó que cambiará sus modos defensivos en el caso de que la FIA desista de penalizar al puntero del Mundial, Sebastian Vettel (Aston Martin) considera innecesario reabrir el caso y Fernando Alonso (Alpine) duda de que el neerlandés sea castigado. “No fui parte del reclamo, pero estoy al tanto y apoyo por completo a mi equipo. No tengo ni idea de cómo acabará el debate, pero no voy a gastar energías en eso. La mentalidad que tuvimos en Brasil es la que debemos tener”, comentó Hamilton.

Max vs Lewis ⚔️



Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv — Formula 1 (@F1) November 16, 2021

“No pienso en eso y no es el fin del mundo. Tampoco espero que suceda, porque pensé que era una carrera justa y dura entre dos pilotos que pelean por el campeonato. De todos modos, no habría sido un sobrepaso fácil, porque no es mi estilo no batallar cuando quieren superarme. Y mucho menos cuando se está luchando por el título”, relató Verstappen, sobre el incidente de Interlagos. “Como pilotos, sabemos exactamente lo que podemos hacer o no. Frené tarde en la curva, porque los neumáticos estaban desgastados. Si hubiera girado de modo abrupto a la izquierda habría terminado en un trompo”, aseguró quien aventaja por 14 puntos (332,5 a 318,5) a Hamilton en el certamen.

La maniobra desató que el resto del paddock tomara partido en la disputa. Leclerc fue contundente con su opinión: “Si está permitida esa maniobra, entonces sobrepasar por fuera va a ser muy complicado. Dependiendo de la decisión, adaptaré mi estilo de manejo. Cuando en el Gran Premio de Austria 2019 no se sancionó a Max, en Silverstone cambié mi forma de conducción”, aseveró el monegasco, que rememoró aquella batalla que determinó la victoria de Verstappen dos años atrás.

Charles Leclerc camina con Mattia Binotto, el director de equipo de Ferrari; el monagesco advierte que de no mediar una sanción a Verstappen, intentar sobrepasos por el lado externo será muy complicado. Scuderia Ferrari

Para el tetracampeón Vettel, el caso debería ser archivado. “No estoy involucrado en la revisión, pero creo que es innecesaria. No creo que cambie nada”, manifestó el alemán, que argumenta que la maniobra no tuvo influencia en el resultado final de la clasificación. Tampoco el ovetense Alonso observa que los comisarios deportivos, que no son los mismos que los que estuvieron en San Pablo, modifiquen el veredicto: “No debería pasar nada con un incidente que es de la carrera pasada. No sé exactamente si fue tan malo, pero los comisarios consideraron que no debía ser penalizado, así que supongo que no habrrá una penalización”, explicó el piloto de Alpine.

El tetracampeón Sebastian Vettel no avizora cambios en la decisión de los comisarios deportivos sobre la polémica maniobra entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de San Pablo. Andre Penner - AP

El reconocimiento del director de carrera, Michael Masi, acerca de la no revisión de las cámaras on board resultó la ventana por la que Mercedes, luego de observar las imágenes, recurrió al punto 14.1.1 del Código Deportivo Internacional –prueba que no estaba disponible para los comisarios en el momento de la decisión– para que se reabriera la investigación. En caso de un fallo opuesto al original, se modificará la clasificación del GP de San Pablo y Hamilton recortará a 11 unidades la brecha entre Verstappen y él en el campeonato.