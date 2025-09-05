Formula 1 en Monza: 1-2 de Ferrari y despiste del reemplazante de Colapinto, quien luego volvió a la pista

Este viernes, la Fórmula 1 inició el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, conocido como el “Templo de la velocidad”. Allí, el argentino Franco Colapinto ve desde abajo del auto la primera tanda de entrenamientos (la FP1), ya que su lugar lo ocupa su compañero Paul Aron, habitual piloto de reserva. ¿La razón? Reglamentariamente, la categoría obliga que cada auto de la parrilla debe ser manejado en dos entrenamientos anuales por los pilotos suplentes. El australiano Jack Doohan, por ejemplo, le prestó su monoplaza -cuando todavía era el segundo piloto de Alpine- al japonés Ryo Hirakawa en la segunda carrera de la temporada, corrida en el circuito nipón de Suzuka.

¿Y cómo le fue a Aron? El estonio protagonizó una escena destacada de la jornada por un leve despiste, que enseguida captó la atención de la televisación. Se trató de un trompo muy leve que, para su fortuna, no tuvo mayores consecuencias ya que quedó en una parte asfaltada, por lo que enseguida retomó la acción.

TROMPO DE PAUL ARON EN MONZA



El piloto de reserva de Alpine, con problemas en el #ItalianGP.



La participación de Aron en la primera práctica en Monza no tiene nada que ver con la continuidad de Colapinto en la escudería Alpine. Se trata, en rigor, de una cuestión reglamentaria: ambos autos -el del argentino y el de su compañero de equipo, Pierre Gasly- deben ser manejados dos veces por los pilotos de reserva en sesiones de práctica durante la temporada.

Un incidente de Isack Hadjar (Racing Bulls) dejó la pista repleta de leca y obligó a los funcionarios del circuito a limpiarla. Hubo bandera roja y todos los pilotos fueron a boxes. A Leclerc le avisaron tarde y, ya con la obligación de levantar el acelerador, pasó a un Sauber. Pidió disculpas por radio. El asunto fue anotado por los comisarios de la prueba, pero no hubo sanción para el monegasco de Ferrari.

Con el correr de la práctica, los Alpine quedaron relegados. A falta de 13 minutos para el final de la tanda, Gasly estaba penúltimo y Aron, último. En el otro extremo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) puso al auto italiano en el primer puesto de la grilla. Más atrás, Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams). Luego, la otra Ferrari, comandada por el inglés Lewis Hamilton, se coló en el tercer escalón del podio.

Lewis Hamilton maneja su Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza, sede del GP de Italia de Fórmula 1

Más tarde, Gasly aceleró. Mejoró un poco sus registros y se ubicó en el puesto 17. Los Williams (Sainz, segundo con neumáticos blandos y Albon, sexto) fueron las revelaciones del viernes. El brasileño Gabriel Bortoleto, en tanto, se coló en le décimo puesto. En suma, fue una sesión con muy poca adherencia [grip] en la que varios pilotos se fueron a la leca (Antonelli, Fernando Alonso, dos de ellos) y ensuciaron la pista. El otro piloto de pruebas que tuvo acción en Monza fue el irlandés Alex Dunne. A bordo del McLaren de Oscar Piastri, el líder del campeonato mundial, el joven piloto de 19 años concluyó en el puesto 16. Y no pudo repetir lo hecho hace unas semanas en Spielberg (Austria), cuando concluyó en el cuarto puesto.

A cinco minutos del final, los tifosi de Ferrari festejaron la P1 de Lewis Hamilton. El inglés hizo un tiempazo, señal de que de a poco va sintiéndose más cómodo con el auto. Cabe destacar que el heptacampeón mundial deberá cumplir con una penalización de cinco lugares luego de la clasificación debido a su incidente en Zandvoort la semana pasada. En este tramo final de la sesión, Ferrari tuvo el 1-2 en la grilla con Hamilton y Leclerc. La sesión concluyó con un Virtual Safety Car (VSC) porque el Mercedes de George Russell se trabó en la séptima marcha y quedó en un lugar incómodo. Gasly terminó en el puesto 18 y Aron fue últiimo en el monoplaza de Franco Colapinto, que al parecer no sufrió daños tras la salida de pista del corredor estonio. La acción en Monza continuará en el mediodía de la Argentina, ya con el piloto argentino en pista.