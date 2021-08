Fórmula 1: por accidentes, los equipos acumulan gastos por US$ 24 millones

El accidente de la primera curva del Gran Premio de Hungría repercutió en el campeonato de Pilotos y de Constructores, pero también en las billeteras de las escuderías. El golpe de Valtteri Bottas sobre Lando Norris, que atropelló de modo involuntario a Max Verstappen, y la carrera descontrolada del auto del finlandés hasta impactar con Sergio Checo Pérez, por un lado; el topetazo de Lance Stroll a Charles Leclerc, casi al mismo tiempo, dos secuencias que recorrieron el planeta, provocaron escozor entre los fanáticos y dibujaron una mueca agria entre los jefes de equipos. No resultó extraño que Christian Horner no aceptara las disculpas de Toto Wolff: Red Bull Racing (RBR) volvía a padecer la beligerancia de Mercedes en la pista; antes en Silverstone, dos semanas después en Hungaroring. Tampoco causó alarma la idea de Mattia Binotto, que reclama castigar al causante del desparramo con el pago de los costos del resto. La cifra por las roturas, después de desandar apenas unos metros en el circuito húngaro, ascendió a 4.800.000 dólares; el total del desembolso, alcanzado el receso del calendario, es de US$ 24.051.000.

Absolute chaos at Turn 1 of the Hungarian Grand Prix 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/MZycUtllCa — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

“Bottas hizo un gran trabajo al noquear a nuestros dos autos. Recibe la penalización para la próxima carrera, pero compensará en apenas dos vueltas. No es un castigo real y no repara el daño que nos hizo, sobre todo al existir el límite de presupuesto. Los efectos son inmensos y los costos brutales”, analizó Horner. El enojo del británico radica en que RBR cedió el liderazgo en las dos tablas -Pilotos y Constructores- y que en dos carreras el auto de Max Verstappen acumuló 2.400.000 dólares en reparaciones. El neerlandés encabeza la nómina con un total de US$ 3.437.000, recopila u/basspro24chevy en el foro Reddit, que actualiza gastos después de cada Gran Premio y así ofrece un valor orientativo ante el recambio de piezas. Por fortuna para el equipo de Milton Keynes, el mexicano Checo Pérez apenas suma 335.000 dólares. Por el momento, Horner contabiliza 3.772.000 en gastos desde Bahrein a Hungría.

Max Verstappen desciende del auto, después del accidente que protagonizó junto con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña; las reparaciones en el auto del piloto neerlandés ascienden a 3.437.000 dólares en once carreras Captura

Las repercusiones de los accidentes entre los autos de Mercedes y RBR ocultan que Haas, con Nikita Mazepin y Mick Schumacher, le quitan el sueño a Guenther Steiner. Los destrozos en el equipo estadounidense, pero con aportes rusos, aceleran los números a casi 4 millones de dólares -US$ 3.974.000-, siendo el hijo del Kaiser el que infla la cifra: sus accidentes, que en particular se producen en los entrenamientos libres, carcano a los US$ 3 millones. El golpe en las calles de Mónaco y en el reciente GP de Hungría, ambos durante las prácticas, le impidieron participar de la qualy; los costos para Haas de esos dos despistes alcanzaron los 2.400.000 dólares. Su compañero Mazepin, que tuvo un inicio de calendario caótico, con accidentes en Bahrein e Imola -repitió también en las citas de Silverstone y Hungaroring- generó un desembolso de US$ 900 mil.

Mick Schumacher, tras protagonizar un espectacular accidente en el circuito de Mónaco; la escudería Haas lidera la lista de gastos y el hijo del Káiser acumula roturas por casi 3 millones de dólares getty - Getty Images Europe

El error de Bottas en Hungría le provocó a Norris el primer gasto del año. McLaren presupuestó en 590.000 dólares la carambola: además del golpe en la parte trasera del auto N°4, el coche del talentoso británico salió despedido y colisionó con Verstappen. La escuadra de Woking liberó 1.225.000 dólares en 11 carreras y solamente Alpine soltó menos dinero en la temporada: US$ 170 mil, Fernando Alonso; US$ 370 mil, el flamante ganador Esteban Ocon. “Asumir estos incidentes forma parte de las reglas del juego y es nuestra responsabilidad gestionar el presupuesto teniéndola en cuenta. No pienso ir en la dirección que marca [Christian] Horner ni mencionar el techo de presupuesto en cada frase o lamentar cómo estos accidentes golpean las finanzas y la competitividad”, razonó Andreas Seidl, el jefe de McLaren.

Los accidentes de Bottas -se lo relaciona con Alfa Romeo para 2022- causan el mayor gasto de Mercedes: de los US$ 3.683.000, US$ 3.021.000 responden al finlandés, que protagonizó dos golpes fortísimos. En Imola, la enredada maniobra con George Russell (Williams) tuvo un costo de 2.185.000 dólares, lo que desató la queja de Toto Wolff; las reparaciones por el choque en la primera curva de Hungría fueron valuadas en 667.000 dólares. Los números de Hamilton suman US$ 662.000, con el despiste y golpe contra el muro en Imola como mayor erogación: 275 mil dólares. Mercedes es el tercer equipo de mayor gasto, con US$ 3.683.000.

Ferrari y Alpha Tauri ocupan el cuarto y quinto lugar en la tabla de desembolsos. La Scuderia enseña a Leclerc como piloto de máximo consumo -US$ 2.060.000-, aunque no siempre la culpabilidad de una rotura es del monegasco. El GP de Hungría es un ejemplo: Stroll lo dejó tirado y la imagen suya sentado sobre el auto -con una mano sobre el casco, imaginando una explicación-, reflejó el desconsuelo. “Intentar ganar cinco posiciones en la primera curva es poco realista”, reclamó Leclerc. El daño del motor es irreparable, comunicó el equipo, por lo que el auto N°16 presentará una unidad nueva -la tercera unidad de potencia en el calendario- en Spa-Francorchamps. De necesitar un cuarto, deberá penalizar en la grilla. En cambio, el español Carlos Sainz tuvo roturas en dos GP’s -Azerbaiyán y Hungría- por un monto de US$ 532.000. El total de gastos de la fórmula con la que se pretende relanzar Ferrari es de US$ 2.592.000.

We heard just about every emotion in Hungary 🗣📻 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 — Formula 1 (@F1) August 2, 2021

De Maranello a Faenza, en Alpha Tauri también tienen opuestos: Yuki Tsunoda es el rompecoches y Pierre Gasly el joven cuidadoso. El japonés, rookie en la F.1, tiene gastos de 2.106.000 dólares, con desembolsos en cinco de las once estaciones. Como los pilotos de Haas, los entrenamientos o las clasificaciones son el punto débil: Imola, Bakú y Paul Ricard, los escenarios de los golpes que encendieron las alarmas y empezaron a agotar la paciencia de Helmut Marko, el responsable del programa de pilotos de Red Bull Racing. El francés Gasly redondea 357 mil dólares, tercero entre los que menos presupuesto consumieron.

Yuki Tsunoda destroza el AlphaTauri en Imola; las reparaciones del auto de ese accidente que protagonizó el piloto japonés ascendieron a 877.000 dólares ap - AP