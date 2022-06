Fórmula 1. Tolerancia cero para el racismo: Red Bull despidió a su piloto reserva

Todo se derrumbó en un juego. La carrera de Jüri Vips hacia la Fórmula 1 tuvo un abrupto corte, después de la determinación de Red Bull Racing de finalizar el contrato con el estonio, actual piloto de reserva, de test y participante del campeonato de F.2 que organiza la Federación Internacional del Automóvil, categoría telonera del Gran Circo. La utilización de lenguaje racista resultó el detonante que derivó en la drástica decisión de la escudería de Milton Keynes, que forzó la salida de una de sus figuras más relevantes de la Academia. “Jodido negro”, fueron las dos desagradables y desafortunadas palabras que expresó el joven, de 21 años, mientras jugaba al Warzone, un videojuego de la serie Call of Duty, que se transmitió por la plataforma Twitch.

La sentencia de RBR se llevó adelante en dos pasos. Primero, y apenas se hizo viral la frase, suspendió a Vips de todas las actividades oficiales y extraoficiales -como las participaciones en Alpha Tauri, el equipo subsidiario-, hasta que no se revelaran los resultados de una investigación que se puso en marcha de modo inmediato. “Como organización condenamos cualquier tipo de maltrato y tenemos tolerancia cero con el lenguaje o comportamiento racista dentro de nuestra estructura”, se informó, de modo escueto y oficial.

El piloto estonio que fue despedido del equipo Red Bull Racing, Jüri Vips Red Bull Racing

“Pido disculpas por el lenguaje ofensivo utilizado durante una transmisión de juegos online, hoy temprano. Este lenguaje es totalmente inaceptable y no retrata los valores y principios que sostengo. Me arrepiento profundamente de mis acciones y este no es el ejemplo que quiero dar. Cooperaré por completo con la investigación”, escribió Vips en la red social Instagram, que compartía juego con Liam Lawson, también del programa de talentos.

Desde 2018, Jüri Vips era integrante de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull Racing; en 2020 empezó a ser piloto de reserva en la Fórmula 1 Red Bull Racing

Una semana más tarde y en medio del revuelo que se generó por el término racista con el que Nelson Piquet, ex campeón del mundo de la F.1, se dirigió a Lewis Hamilton, y que fue repudiado por la FIA, Liberty Media y pilotos, RBR emitió un breve comunicado en el que condenó a Vips. “El equipo no aprueba ninguna forma de racismo”, termina la corta pero contundente proclama que circuló por las redes sociales de la escudería. Vips aguardaba la resolución, porque el fin de semana desandaría las carreras de la F.2, con el equipo Hitech Grand Prix, en Silverstone, donde el año pasado marcó un podio.

Vips ascendió a la F.2 en 2021, pero su nombre tomó vuelo cuando en 2018 pasó ser parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull Racing. En esa temporada protagonizó verdaderas batallas con Mick Schumacher -actual piloto de Haas en la F.1-, en las que el hijo de Michael logró imponerse al final del calendario: la corona de campeón de la F.3 Europea fue el premio para el alemán, mientras que el estonio finalizó en la cuarta posición bajo el paraguas del equipo alemán Motopark Academy.

Con el auto de Hitech Grand Prix, Jüri Vips participó de todas las rondas del campeonato de Fórmula 2 de 2022 Mark Thompson - Getty Images Europe

Algunos errores de Vips en la conducción habían enfadado a Helmut Marko, el asesor de RBR y el hombre que maneja con mano de hierro la Academia. Igualmente, desde 2020 que el estonio se estaba familiarizando con la F.1, cuando fue designado como piloto de reserva de Aston Martin, posición que más tarde ejecutó en RBR.

Durante el Gran Premio de España de este curso, Vips manejó el auto de Sergio Checo Pérez, en uno de los entrenamientos con los que la FIA obliga a las escuderías a probar en el calendario con pilotos sin antecedentes en la F.1. Y si bien el mexicano Pérez y el campeón Max Verstappen aseguraron sus butacas para 2023 en la fábrica de Milton Keynes, en la futura danza de nombres el apellido Vips se mostraba entre los candidatos a ser parte del Gran Circo. El comentario racista le hizo perder los puntos que fue acumulando en los últimos años y su futuro en el automovilismo ahora es una incógnita, tras desaparecer el respaldo de RBR.