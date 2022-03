Fórmula 1. Un apellido ilustre y con historia paraocupar la butaca vacía de Haas

La invasión de Rusia a Ucrania provoca muerte, dolor, sufrimiento, espanto. Las esquirlas del conflicto armado que lleva 13 días y desató un éxodo de civiles ucranianos que buscan refugio en los países limítrofes, alcanzaron también al automovilismo. La Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia y el equipo Haas rompió el vínculo con Uralkali, sponsor que sostenía la presencia del piloto Nikita Mazepin en el Gran Circo; el Mundial de Resistencia no contará con la escuadra rusa G-Drive Racing y las licencias de los pilotos rusos y bielorrusos no son aceptadas en las categorías del deporte motor en el Reino Unido. Con diez días para el inicio del calendario 2022, la F.1 tiene una butaca vacía y un apellido ilustre pretende apoderarse del asiento. Pietro Fittipaldi, nieto del bicampeón y ex dueño de equipo, Emerson, es el candidato para tomar el espacio que habilitó Haas, la estructura con sede en Carolina del Norte (Estados Unidos) que perdió millones de patrocinio y recibió ofertas para su venta, pero que resiste y asegura su continuidad en la grilla.

De 25 años, Fittipaldi nació en Miami, aunque corre con licencia brasileña. La ligazón del apellido y la F.1 es propiedad de Emerson, monarca con Lotus en 1972 y con McLaren dos años después, y dueño -junto con su hermano Wilson- de la escudería Copersucar, la primera y única que tuvo un país de América del Sur. Pietro es piloto de reserva de Haas desde 2019 y fue quien reemplazó a Romain Grosjean, cuando sufrió en 2020 el espeluznante accidente en Bahrein. En los Grandes Premio de Sakhir y de Abu Dabi, Fittipaldi finalizó en los puestos 17 -con el total de vueltas- y 19, a dos giros del vencedor Max Verstappen. El año pasado fue el encargado de ensayar durante los tests de final de temporada, donde marcó mejor tiempo que Schumacher.

Pietro Fittipaldi en la conferencia de prensa del Gran Premio de Sakhir 2020: reemplazó a Romain Grosjean, tras el espectacular accidente en el Gran Premio de Bahrein Reuters

La experiencia automovilística Fittipaldi la empezó en los Estados Unidos, donde los tres títulos en karting lo invitaron a participar en la NASCAR All-American Series. El salto a Europa lo realizó en 2013 para ser piloto en la Fórmula 4 y la Fórmula Renault Británica, en la que se coronó en 2014. La Fórmula 3 de la FIA, la MRF Series y el título de Word Series en 2017, como lo hizo Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen y Robert Kubica antes de ser piloto de F.1. Hasta 2018 fue conductor de la Ferrari Drive Academy, año en el que también corrió en el DTM (Turismo Alemán) y la IndyCar. Un fuerte accidente en el Mundial de Resistencia, en el circuito de Spa-Francorchamps lo alejó de las pistas, pero el dolor no le desdibujó la sonrisa, aún más cuando recibió el llamado para sumarse a Haas.

Las posibilidades de incorporarse de modo inmediato y tener conocimiento de las características del auto son argumentos que imponen a Fittipaldi como candidato, por sobre nombres de mayor recorrido como Antonio Giovinazzi -actualmente con contrato con el equipo Dragon Penske- y en menor medida Nico Hulkenberg, cuyo apellido estuvo conectado con el equipo cuando se accidentó Grosjean y también tras las desvinculaciones del suizo-francés y de Magnussen, a finales de 2020. “Desde 2019 la pandemia de Covid-19 necesitamos un piloto de reserva y Fittipaldi estuvo en todo momento en el box. Conoce al equipo y al auto. No creo que haya nadie mejor que él en este momento”, reveló Guenther Steiner, el director de Haas, en los tests de Barcelona, cuando las salidas de Mazepin y Uralkali tomaban fuerza.

Pietro Fittipaldi en las pruebas de postemporada en el circuito de Yas Marina, donde se definió el campeonato 2021 de la Fórmula 1 DeFodi Images - DeFodi Images

Primero fue quitar el nombre del sponsor en el tercer día de pruebas en Montmeló, donde Mazepin apenas giró nueve veces en esa última jornada de ensayos, y luego el anuncio de que Uralkali y el piloto no continuaban en el esquema de Haas. La normativa de la FIA, tras la reunión del Consejo Mundial del Automóvil, de permitir correr bajo la bandera de la organización a los pilotos rusos que se comprometieran a no enseñar muestras de apoyo a su país, no fue considerada por la escudería estadounidense. “Comprendo las dificultades, la decisión de la FIA y mi voluntad de aceptar las condiciones propuestas para seguir fueron completamente ignoradas y no se siguió ningún proceso en esta decisión unilateral”, fue el descargo de Mazepin en las redes sociales.

El director del equipo Haas F1, Guenther Steiner, y el fundador y presidente de Haas F1, Gene Haas, entre el apoyo a Pietro Fittipaldi y las desmentidas de una crisis financiera por la ruptura del contrato con el patrocinador ruso Uralkali Peter Fox - Getty Images Europe

“Las críticas se estaban volviendo abrumadoras, después de la invasión a Ucrania. No podemos lidiar con todo eso y tampoco nuestros patrocinadores”, subrayó Gene Haas, dueño y fundador de la estructura, a la agencia AP, en Las Vegas, sede de la tercera fecha del campeonato de NASCAR, donde el equipo con sede en Carolina del Norte compite asociado a Tony Stewart con los pilotos Kevin Harvick, Aric Almirola, Chase Briscoe y Cole Custer. En la charla, desestimó que la salida de Uralkali desatará una tormenta financiera en la escudería. “Haas siempre fue el principal patrocinador, no sé por qué la gente dice que se convirtió en un equipo ruso. Haas Automation siempre estuvo presente en el auto. Estamos bien. Nos gustaría más dinero, por supuesto, pero estamos bien. Esto simplemente no da un número negativo más grande”, señaló la ruptura del vínculo. En los últimos dos años, Michael Andretti intentó comprar el equipo, pero las charlas no prosperaron. El último intento fue antes del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. “Gene [Haas] no está interesado en vender el equipo. Ahora veremos lo que pasa: si él nos quiere ahí puede llamarme, ya tiene mi número. Es un hombre divertido, pero no sé si se cansó de este trabajo”, comentó Andretti, que con sus equipos participa en los calendarios de IndyCar, IndyLights y la Fórmula E.

Nikita Mazepin, disconforme con la medida que los discontinuó como piloto de Haas

Con Schumacher y Fittipaldi, Haas presentará una alineación de pilotos con apellidos ilustres en las pruebas de Bahrein, a una semana del inicio del calendario 2022. Y de confirmarse la continuidad de Pietro como titular para la temporada, Brasil volverá a tener una butaca después de cinco años, cuando Felipe Massa se despidió de la F.1 en Williams.