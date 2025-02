Franco Colapinto en el centro de la escena: la incómoda reacción de Jack Doohan y el equipo Alpine ante la insistencia de la prensa sobre el argentino

LONDRES.- En la antesala de la presentación oficial de la temporada de la Fórmula 1 en esta ciudad, comenzaron las acciones de prensa para presentar a los pilotos de las escuderías y cuando llegó la hora de Alpine se vivió un momento de tensión. Con motivo de la Gala F175 Live que se está celebrando este martes en el O2, los pilotos titulares de la escudería se sentaron para conversar con la prensa, y cuando comenzaron las preguntas para Jack Doohan -debutó en la carrera de Abu Dhabi en 2024 y acompañará a Pierre Gasly-, todas las consultas estaba direccionadas sobre la presión que implica saber que Franco Colapinto es el piloto de reserva del equipo de Enstone.

La contratación del argentino, una apuesta personal de Flavio Briatore, se volvió el centro de la conferencia de prensa y en el momento en el que le preguntaron al australiano si es real que tiene seis carreras firmadas a prueba, comenzó la incomodidad. El piloto intentó contestar de la mejor manera posible, pero la cara se le iba transformando. “No”, dijo sobre la posibilidad de ser desplazado del monoplaza tras las carreras iniciales.

Jack Doohan, piloto de Alpine

“Lo que me han dicho es que (Colapinto) es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo... Así que no creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1″, dijo Doohan.

Inmediatamente llegó una pregunta más fuerte para el piloto australiano: si se sentía perjudicado por el hecho de tener a un reserva de 21 años con un contrato de largo plazo esperando su turno: “¿Es eso una pregunta?”, contestó con evidente molestia. Y continuó: “El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado). Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no”.

Hubo una pregunta más, en el mismo tono, sobre todo lo que se está publicando sobre Colapinto. “Jack, desde la llegada de Franco se han publicado muchas historias afirmando que tienes un contrato solo por seis carreras y que si no rindes estás afuera. ¿Cómo reaccionas ante todo esto, es frustrante, preocupante, te ríes de ello, cómo es tu reacción personal?”, le consultaron. No llegó la respuesta. En ese momento, James Lloyd, el encargado por Alpine de moderar la conferencia, dio por terminadas las preguntas sobre Colapinto. “Creo que ya hemos tratado los temas de Franco. Pasemos a lo siguiente”. Puede entenderse, la idea del equipo es tratar de bajar la temperatura del “caldo” que se está cociendo en la sede de Enstone y que amenaza con hervir cada vez que Flavio Briatore llega para las reuniones en su avión privado desde Mónaco. Jack puede sentir la presión pero tiene un objetivo, aparentemente claro.

Si bien en las últimas horas había circulado una versión que la escudería le había pedido a Colapinto que no asista al acto oficial de la Fórmula 1 para evitar que el foco se corra de Gasly y Doohan, los medios llevaron al argentino al centro de la escena y el momento de incomodidad resultó imposible de controlar. Pero hubo una pregunta extra para Dooohan, en la que por fin pudo hablar de sí mismo.

-¿Cuál sería para vos una primera temporada exitosa en la Fórmula 1?

-En Bahréin (durante los tests) sabremos rápidamente dónde está situado el nuevo coche. A partir de ahí, para mí, será intentar maximizar cada aspecto del coche, sacar de él lo máximo y si el coche está para estar en la zona de puntos, estar allí. Cualquiera sea el nivel del coche, sacar lo mejor de él. Trabajar junto con el equipo y Pierre para llegar en la mejor posición al año 26.

Doohan, que hizo dos temporadas en la F2, fue piloto reserva de Alpine en 2023 y 2024 hasta que la escuadra extendió su contrato en mayo de 2024 antes de la llegada de Flavio Briatore, quien prefiere el potencial de Colapinto tras haber estudiado los rendimientos relativos de ambos.

La situación de Colapinto

Mientras los equipos de Fórmula 1 comenzaban a llegar al hotel Intercontinental situado junto al estadio O2, al este de la capital de Inglaterra, para el lanzamiento de la temporada 2025 de la Formula 1, Franco Colapinto se encontraba en el centro de la ciudad realizando tareas de promoción para patrocinadores del equipo Alpine. Allegados al equipo francés confirmaron que el pilarense no estará en la presentación oficial.

La escuadra, cuyo team principal es Oliver Oakes, sólo participa con sus pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan. “Queremos mantener a Franco concentrado y tranquilo”, manifestó una fuente del equipo. Por indicación expresa de la cúpula de la escuadra no sólo se intentó evitar polémicas y presión en torno al “affaire” Colapinto-Doohan, sino también querían evitar una presión de las redes, polémicas y suposiciones de los periodistas en torno a lo que pueda suceder con el piloto australiano y el argentino. Aunque no resultó suficiente.

Flavio Briatore y Franco Colapinto

Se da por cierto que Doohan tiene firmado un contrato por seis carreras hasta el Gran Premio de Miami (si se tiene en cuenta su debut en Abu Dhabi 2024) o el de Emilia Romagna en Imola este año. Sin embargo, debido a la fuerte predilección del asesor (en realidad autoridad máxima) de la escuadra, el italiano Flavio Briatore y sus forma radical de tratar a los pilotos, Colapinto podría debutar con Alpine antes en caso de que Doohan no rinda tal como se espera de él.

Orlando Ríos