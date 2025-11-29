Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Tras salir de la pole, Oscar Piastri lideró de principio a fin la carrera sprint, ganó con comodidad y el australiano le descontó dos puntos en la pelea por el campeonato a su compañero de McLaren, el británico Lando Norris, que fue tercero y le lleva 22 unidades en el torneo, a dos carreras del final. Entre ellos quedó otro inglés, George Russell, que también mantuvo la posición de salida. Detrás sí hubo cambios, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) trepando al cuarto lugar, tras ganar dos posiciones en las primeras curvas y después perder velocidad desde mitad de la competencia. Para él, en la disputa por el título, fue ceder puntos ante los pilotos de McLaren, ya que obtuvo 5 unidades, tres menos que Piastri y una menos que Norris.