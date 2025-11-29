Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Tras las modificaciones en el auto antes de la carrera sprint, el argentino aspira a un mejor rendimiento en la noche qatarí
Hamilton: "Gasly me dijo que veía mi auto mal"
“Puede ser que haya sido la carrera más dura. Comenzamos desde el pit lane para ver si habíamos podido mejorar el coche (con las modificaciones que lo hicieron largar de boxes), pero sucedió todo lo contrario: lo empeoramos. Hasta Pierre (Gasly) me dijo que se veía mal el auto, y le dije que sí, lo sé”, fueron las apesadumbradas declaraciones, con cierto humor, de Lewis Hamilton tras ser 17° en la carrera sprint. La Ferrari del inglés no encuentra el rumbo.
Cómo está el campeonato de pilotos
Tres pilotos tienen posibilidades de ser campeón esta temporada, pero sólo uno podría lograrlo en esta fecha. Lando Norris está al frente, con 398, y se consagrará si termina el fin de semana con una ventaja mayor a los 25 puntos sobre Oscar Piastri, su compañero, que achicó la diferencia a 22 al ganar la carrera sprint. Max Verstappen está a 25 y necesita llegar delante del británico para sostener las ilusiones de lograr el milagro en Abu Dhabi. Esta clasificación, dadas las condiciones del trazado, es casi vital para sus aspiraciones.
Qué dijo Colapinto tras la carrera sprint
“No vamos rápido, es lo más frustrante. Lamentablemente, cuando cambiamos los neumáticos quedó detrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia. Igual fue positivo. Creo que Pierre encontró más cosas buenas en el auto. Nosotros lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver si lo solucionamos para la qualy”, describió Colapinto luego de la carrera sprint.
"NO VAMOS RÁPIDO, ES LO MÁS FRUSTRANTE". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en la carrera Sprint.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025
📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TmWCXr8csR
Un trazado que impone límites
En un trazado en el que superar a un rival es muy difícil, por las pocas opciones de sobrepaso y con dos paradas obligatorias, adelantarse en Lusail está sujeto a mantener el auto dentro de los límites para no ser penalizado. No lo lograron en la sprint el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli(Mercedes) en más de tres curvas y eso les significó una sanción de cinco segundos. Sin embargo, paradójicamente, conservaron el quinto y sexto puesto, ante la diferencia entre ellos y el resto. Esos errores, en cambio, en la clasificación significará la pérdida de la vuelta, lo que le agrega dramatismo deportivo a la qualy.
Piastri ganó la carrera sprint
Tras salir de la pole, Oscar Piastri lideró de principio a fin la carrera sprint, ganó con comodidad y el australiano le descontó dos puntos en la pelea por el campeonato a su compañero de McLaren, el británico Lando Norris, que fue tercero y le lleva 22 unidades en el torneo, a dos carreras del final. Entre ellos quedó otro inglés, George Russell, que también mantuvo la posición de salida. Detrás sí hubo cambios, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) trepando al cuarto lugar, tras ganar dos posiciones en las primeras curvas y después perder velocidad desde mitad de la competencia. Para él, en la disputa por el título, fue ceder puntos ante los pilotos de McLaren, ya que obtuvo 5 unidades, tres menos que Piastri y una menos que Norris.
Cómo le fue a Colapinto en la carrera sprint
Franco Colapinto largó desde los boxes, al igual que su compañero Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Lance Stroll, y terminó 20° y último en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Con un Alpine que rompió el parque cerrado para recibir modificaciones tras los problemas del viernes, el argentino utilizó las 19 vueltas como banco de pruebas para la clasificación. Incluyó una parada en los boxes para cambiar los compuestos.
Bienvenidos a la clasificación para el GP de Qatar
Desde las 15 (hora argentina), se desarrollará la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se disputará el domingo en el trazado de Lusail. Franco Colapinto participa con uno de los dos autos de Alpine en la qualy que transmiten en vivo Disney+ y Fox Sports. Aquí, en LA NACION, estaremos haciendo el seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
