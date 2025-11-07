Franco Colapinto habló tras ser confirmado por Alpine en la temporada 2026 de la F1

El piloto argentino Franco Colapinto se refirió a su oficialización en la escudería francesa Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ya como compañero de equipo de Pierre Gasly, el pilarense dijo: “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”.

Tras ello agregó: “Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”.

En una conferencia de prensa de la que participó LA NACION tras el anuncio oficial, Colapinto se refirió a las expectativas y marcó que montará junto al equipo una nueva estrategia para la temporada que se viene. “El 2026 va a ser un año mucho mejor, el auto es mucho más prometedor y tiene soluciones a los problemas que estamos teniendo este año”.

Sin dejar de mencionar los inconvenientes de estos meses, en lo que con su auto no logró aún sumar puntos, el pilarense insistió en el trabajo actual para el auto que conducirá desde enero y dijo: “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar, esta fue una temporada frustrante, pero ya estoy muy cómodo acá y con ganas de empezar de cero para ir sumando”.

Sobre la decisión de la marca de confirmar su puesto en la previa a la carrera de Brasil, declaró: “Que sea acá es muy emotivo para mí, es un fin de semana especial”. En tanto, volvió a agradecer a quienes lo apoyaron desde que comenzó su camino en el automovilismo cuando era una niño. “Pude llegar hasta acá gracias a mi familia, a lo que me bancaron desde chiquito”, marcó y siguió: “Siempre voy a estar agradecido por los sacrificios que hicieron para que yo esté acá”.

Colapinto además resaltó la importancia de trabajar en el auto que manejará en 2026, algo que no pudo hacer en la temporada actual en tanto llegó a Alpine a mitad de año: “Eso me emociona, poder trabajar en la progresión del auto, en cómo se fue armando y haber dado mis opiniones. Eso va a ayudar”.

Al ser preguntado sobre los cambios que impondrá la nueva normativa de la Fórmula 1, Colapinto no brindó certezas sino que se mostró abierto a todas las posibilidades. “No sé cómo serán, no sabemos cómo están los demás pero ojalá se den bien las cosas porque con el equipo estamos trabajando desde hace muy temprano”.

Por último, Colapinto habló sobre la posibilidad de que la F1 llegue a la Argentina y se mostró emocionado: “Uno de mis grande sueños es correr en mi país, con la gente bancándome, creo que la F1 no se da cuenta de lo que sería eso, no tiene dimensión. Yo quería ser titular para volver a sentir a los argentinos acá en Brasil, ver a los fanáticos en las gradas, creo que si todo eso fuera en la Argentina sería una locura total. Ojalá que empiecen las conversaciones”.

Si bien remarcó que no le gusta opinar sobre las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la posible llegada al país de la categoría, sí dijo que vio fotos de los cambios que comenzaron a darse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, emplazado en la Ciudad, y afirmó: “El trazado y los cambios no me gustan, conozco el Gálvez antiguo, esto parece más un circuito de motos, pero mientras la F1 vuelva a la Argentina no importa".

El comunicado de Alpine

Poco después del mensaje en redes sociales para informar a los fanáticos que el piloto argentino es corredor oficial para la temporada que viene, la escudería Alpine publicó un texto en el que aseguró: “La Fórmula 1 es un juego de números. En un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la pista y perseguir cada milisegundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de San Pablo, también está dedicado a nuestro #43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos para la temporada 2026″.

Así, luego del premonitorio posteo que la empresa había hecho horas atrás para mostrar el ida y vuelta entre la fecha, 7-11-2025, y el número de Colapinto, indicó: “Franco compartirá equipo con Pierre Gasly, quien recientemente renovó su contrato a largo plazo con el equipo. Juntos, contribuirán al crecimiento del equipo y aportarán mayor estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que representa una nueva oportunidad y un nuevo comienzo en una nueva era reglamentaria".

Para cerrar, el comunicado expresó: “Desde su llegada a Enstone y su debut oficial con el equipo en el Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, Franco ha demostrado ser prometedor y con gran potencial, mejorando progresivamente a lo largo de la temporada. Además, ha desarrollado una excelente relación con el equipo y los ingenieros”.

La reacción de Hamilton a la continuidad de Colapinto

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, camina por el paddock en el autódromo de Silverstone, antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, en Silverstone, Inglaterra, el jueves 3 de julio de 2025. (AP Photo/Darko Bandic) Darko Bandic - AP

Uno de los primeros pilotos en referirse a la noticia sobre el argentino fue el múltiple campeón Lewis Hamilton, en esta temporada con Ferrari. En declaraciones desde Brasil que se viralizaron en redes, el británico aseguró: “Creo que Franco lo está haciendo de maravilla, pero ante todo es un persona encantadora. Viajamos juntos de regreso, creo que después de la carrera de Barcelona, ​​y tuvimos una conversación estupenda”.

Asimismo dijo: “Es una persona muy agradable, eso es bueno de ver. Y tiene mucha presión sobre sus hombros. No es fácil llegar a la F1 cuando las cosas son inciertas. Pero creo que está haciendo un trabajo excelente, solo necesita seguir así”.

