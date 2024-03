Frederic Vasseur, el hombre que reorganizó las piezas e ilusiona a Ferrari con sus decisiones

Escuchar

Francés, de 55 años, vive en Bolonia y se traslada a Maranello para desarrollar su trabajo, que también reviste circular durante 24 fines de semanas por cuatro de los cinco continentes. Frederic Vasseur es el jefe de la escudería Ferrari, el hombre que carga con la responsabilidad de dirigir el equipo más emblemático de la Fórmula 1 y el legado de don Enzo. En tiempos de turbulencias, el presidente de la marca, el italoestadounidense John Elkann, dio un giro y dejó de ensayar movimientos dentro de la propia estructura para descubrir fuera de la casa a la cabeza del proyecto que le devuelva el brillo y la gloria al Cavallino Rampante: captó al galo desde Alfa Romeo y, con pasos lentos, la Scuderia evidencia progresos que ilusionan con un futuro prometedor.

La reciente victoria en el Gran Premio de Australia, la tercera fecha del calendario, con un 1-2 que lideró de modo magistral Carlos Sainz Jr. por sobre Charles Leclerc, es una señal en la pista del avance del modelo SF-24, la máquina con la que pulsea el conjunto frente al poder y el favoritismo de Red Bull Racing (RBR), dominador en el Mundial de Constructores y con el tricampeón Max Verstappen como bandera.

En la Fórmula 1, Frederic Vasseur comenzó en Renault, continuó en Alfa Romeo y desde 2023 es el jefe de la escudería Ferrari Ferrari Spa

No seguir con la línea de jefes que estuvieran contaminados por la atmósfera de Ferrari, en particular su componente político, como los antecesores Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene, Marco Mattiacci o Stefano Domenicali, fue el desafío que aceptó Elkann. Con Vasseur se inició una tarea de reorganización y relanzamiento: la contratación de varios ingenieros –en la primera mitad de 2023 se sumaron 25-, la división en el liderazgo entre el director técnico de chasis –Enrico Cardile- y el director técnico de la unidad de potencia –Enrico Gualtieri-; el apartamiento para asistir de modo remoto desde Maranello del ingeniero español y líder de estrategia Iñaki Rueda, que dejó la posición en los circuitos a Ravin Jain –un ingeniero indio especialista en física y matemática, que formaba parte del grupo de trabajo de su antecesor-; el alejamiento del director de carreras Laurent Mekies, que se sumó a RB (exAlpha Tauri)… fueron algunas de las decisiones que introdujo el nuevo jefe, desde hace un año.

Charles Leclerc y Frederic Vasseur trabajaron juntos cuando el monegasco se consagró campeón en la Fórmula 3, en 2016, con el equipo ART Grand Prix; la presencia del francés motivó a la extensión del vínculo del piloto con la Scuderia © FOTO COLOMBO IMAGES - © FOTO COLOMBO IMAGES

El impulso de Ferrari se puede ofrecer mínimo si se contemplan únicamente los resultados, o alentadores si se ensaya una proyección. Por un lado, los autos son los únicos que lograron vencer a RBR en 2023, y con el éxito en el circuito urbano de Albert Park, en Melbourne, volvieron a cortar con la racha de éxitos consecutivos -nueve- de Verstappen; la vara podría bajar si se compara la posición en el Mundial de Constructores 2022, donde escoltó a RBR, respecto a la del año pasado, donde quedó en el tercer escalón, tres puntos por detrás de Mercedes. En el actual curso, con tres grandes premios, la Scuderia marcha segunda, a cuatro puntos de RBR.

El 1-2 del reciente fin de semana, sin embargo, no embriaga a Vasseur. En 2022, Ferrari inició la temporada copando el podio en Bahréin –la victoria fue de Leclerc-, aunque el resultado era un espejismo. Y para ejecutar cambios se necesita tiempo, mucho tiempo, además de no desbordar el límite de presupuesto, que conlleva a una sanción. “Cuando hablamos de la F.1 la gente piensa que los problemas se pueden solucionar en una semana, pero es como navegar en un barco muy grande y establecer un cambio de rumbo: no es inmediato. Si analizamos los datos de 2023, en clasificación estábamos un 0,2, a veces un 0.4, por detrás de Red Bull, pero en algunas ocasiones lo hicimos mejor. El delta en un gran premio era mucho mayor y la diferencia se manifestaba en el ritmo de carrera. Es una cuestión aerodinámica: en una sola vuelta el auto era manejable, se puede arriesgar e ir al límite. En la carrera es imposible, porque el auto se vuelve impredecible, complica al piloto y el rendimiento baja”, explicó Vasseur en una entrevista a la Gazzetta dello Sport.

El primer triunfo con Ferrari: Frederic Vasseur descarga el champagne en Carlos Sainz Jr., ganador del Gran Premio de Singapur 2023; los dos éxitos con la Scuderia los firmó el piloto español, que no seguirá en el equipo en 2025 LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

La agresividad del proyecto fue el rumbo que eligió el francés para 2024. Batallar contra el miedo al error es uno de los pedidos de Vasseur al equipo y se traduce en la importancia de tener pilotos ganadores y un auto competitivo, pero también que el desarrollo y los paquetes de mejoras aparezcan antes que los rivales. En el circuito de Suzuka, donde la F.1 desandará su próxima cita, entre el 5 y el 7 de abril, las características del trazado –el encadenamiento de curvas- resaltarán las virtudes de los autos de RBR, pero Ferrari no quiere rendirse y se prevé una pequeña evolución aerodinámica y el estreno de un suelo con modificaciones. El modelo SF24 es el primero conceptualmente que lleva el sello del galo y las diferencias sustanciales se reflejan en el rediseño del chasis –dibujado por el diseñador italiano Fabio Montecchi-, que es 50 milímetros más largo y la posición del motor y la caja de velocidades, que ahora permite que el auto sea estable si el tanque de combustible está lleno o casi vacío.

“Es pronto para estar demasiados contentos. Hay que tener una reunión después de cada carrera, porque no es fácil”, apunta Vasseur, el hombre que reorganiza a Ferrari y que en 2025 se reencontrará con un viejo conocido: Lewis Hamilton ganó los campeonatos de F.2, entonces GP2, y F.3, en 2005 y 2006, con el equipo ART, que comandaba el francés.