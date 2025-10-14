Fórmula 1: Ferrari se derrumba, la tensión aumenta y 2026 asoma como una última oportunidad

Ganar carreras en el segundo segmento del calendario era el desafío que se impuso Ferrari cuando la Fórmula 1 detuvo su marcha y entró en el receso de medio año. El rendimiento superlativo de McLaren se presentó como un obstáculo insalvable para pulsear por el Mundial de Constructores, pero conservar la segunda plaza era una consigna que encerraba ambición y posibilitaría demostrar el progreso de la SF-25, un modelo que ilusionó en su presentación, aunque la pista devolvió una imagen menos entusiasta.

La estadística, la performance del auto y el escenario del garaje, sin embargo, no solo alejó el objetivo: la Scuderia se derrumbó y los cuestionamientos y la incertidumbre rodean a Maranello, donde Charles Leclerc expresa la frustración, mientras Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur y John Elkann, piloto, jefe del equipo y presidente de Ferrari, pretenden animar a la tropa en medio de la tempestad.

Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur y Charles Leclerc, miradas diferentes sobre el presente de Ferrari BEN STANSALL - AFP

La proyección de sumar el primer triunfo en un gran premio -la Scuderia solo celebró el primer puesto de Hamilton en la Sprint Race de Shanghái- resultó un espejismo, porque el clasificador indica un gigantesco retroceso respecto de los rivales. No ganó y tampoco alguna de sus espadas se trepó al podio.

Desde la reanudación en Países Bajos, en cuatro fechas los autos del Cavallino Rampante sumaron 38 puntos -22, Leclerc; 16, Hamilton-, mientras que Red Bull Racing (RBR) cosechó 96 unidades, McLaren se alzó con 91 y Mercedes reunió 89. Ferrari retrocedió al tercer escalón en el Mundial de Constructores, donde apenas ocho puntos lo separan de RBR.

Con 40 años, Lewis Hamilton se ilusionó con que el cambio de aire, tras doce temporadas en Mercedes, revitalizarían la energía y la competitividad ap - AP�

“Desafortunadamente, no tenemos el coche para pelear con los de adelante. McLaren tuvo siempre la misma diferencia con nosotros, desde el inicio del año; Red Bull dio un paso adelante desde Monza y alcanzó el mismo nivel de McLaren; Mercedes ahora está al mismo nivel que McLaren y RBR… Recién después, estamos nosotros. No es fácil, porque queremos pelear por mejores posiciones, pero en este momento simplemente se siente como si fuéramos pasajeros del coche y no pudiéramos extraer mucho más”, comentó Leclerc, decepcionado por el hundimiento.

“La imagen que vimos este fin de semana [por el GP de Singapur] es lo que va a ser el resto del año para nosotros”, agregó quien, en el circuito de Austin, en Estados Unidos, el año pasado, firmó el último de los ocho éxitos en la F.1, iniciando un doblete de victorias de Ferrari, que una semana más tarde ganó con Carlos Sainz Jr. en el GP de México.

La frustración devora a Charles Leclerc, que en el séptimo año en Ferrari no descubre resultados para ilusionarse ROSLAN RAHMAN - AFP

El análisis de Leclerc no coincide con los de Vasseur y Hamilton, más optimistas, aunque los argumentos son flojos para esperanzarse. “Es frustrante que en Bakú y en Singapur no hayamos extraído el máximo potencial del auto”, apuntó el jefe del garaje, que antes de iniciar el receso firmó la extensión del contrato. El convencimiento del ingeniero francés de que técnicamente la SF-25 está en condiciones de pulsearle a McLaren, RBR y Mercedes se contradice con lo que reflejan los resultados.

Hamilton lanzó por redes sociales un mensaje motivador: “Los titulares de los medios solo cuentan una parte de la historia: la parte donde las cosas no salen bien. Pero en los últimos meses me centré en la otra parte de la historia: en cómo reacciona este equipo cuando algo sale mal”.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton: la alineación de pilotos recorre diferentes etapas en Ferrari, pero ninguno de los dos se esperanza con los resultados en el actual curso Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Leclerc, en su séptimo año en Ferrari, entró en un rulo de desengaño y aunque un puñado de meses atrás desmintió que analizaba una posible salida del equipo, su representante Nicolás Todt –hijo de Jean, exjefe de la Scuderia en el pasaje más glorioso de la historia, con el quíntuple campeonato que firmó Michael Schumacher- expuso que el encantamiento desapareció.

“Es uno de los mejores talentos de su generación, pero ya no es un niño: lleva muchas temporadas en Ferrari y necesitamos un auto ganador. Hoy Ferrari tiene un buen coche, pero no para ganar un campeonato. Esperamos que eso suceda pronto. Esperamos que el año que viene, con la nueva normativa, Ferrari tenga un auto competitivo”, declaró Todt en una entrevista con el periódico singapurense Straits Times, en la reciente visita del Gran Circo al circuito urbano de Marina Bay.

El ingeniero Frédéric Vasseur renovó el vínculo con Ferrari antes del Gran Premio de Hungría y proyectó triunfos en el segundo segmento del calendario, pero los éxitos no llegan GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Con Leclerc desencantado y con Hamilton sin descubrir la línea que intuyó que encontraría con el cambio de aire, tras sus 12 temporadas en Mercedes, el tiempo del británico no es infinito: con 40 años, abandonar Brackley para sumarse a Maranello tenía como meta recuperar la competitividad perdida y conquistar el octavo título mundial.

“Tradición, tecnología y competición, la combinación perfecta y que define a Ferrari. Las carreras son una historia que comenzó en la pista hace casi 100 años y define lo que somos. Esto es personal: mi compromiso como presidente, como accionista mayoritario y, sobre todo, como persona que siente Ferrari como una pasión toda su vida, es garantizar que cada decisión que tomemos pueda fortalecernos. Los pilotos nos confían sus sueños”, comentó Elkann, que desea replicar en la F.1 los éxitos del Mundial de Resistencia, donde la Scuderia desde su regreso a las carreras de larga duración suma tres victorias en las tradicionales 24 Horas de Le Mans.

La SF-25, de la esperanza a la desilusión: Ferrari se abraza al cambio de reglamentación en 2026 para escapar de los densos nubarrones que sobrevuelan Maranello Joan Monfort - AP

Un plan unificado, y desactivar la tensión entre los diferentes departamentos de Gestione Sportiva deberían ser los pasos para reordenarse para no terminar en el cuarto puesto entre los Constructores. La única solución para desalentar una profundización de una crisis es la victoria, una recompensa que Ferrari no conoce desde hace 22 grandes premios.